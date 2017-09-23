شاركت دولة الكويت اليوم في بازار خيري نظمه الصليب الأحمر في سنغافورة تخصص عائداته لمساعدة الفقراء والانفاق في الأعمال الإنسانية.

وأكد سفير دولة الكويت لدى سنغافورة يعقوب السند في بيان الحرص على مثل هذه المشاركات القيمة ذات الطابع الإنساني والخيري مشيرا إلى مساهمة عدد من الشركات الكويتية في البازار ومنها شركة مطاحن الدقيق الكويتية وشركة الألبان الكويتية الدنماركية.

ووصف السفير السند البازار بأنه شكل فرصة لإظهار التراث والثقافة الكويتية معربا عن شكره للشركات الكويتية التي حرصت على المشاركة به.

وأقيم البازار تحت رعاية الوزيرة في مكتب رئيس الوزراء الوزيرة الثانية للشؤون الخارجية ووزيرة الدولة لشؤون النقل جوزفين تيو وبمشاركة العديد من الهيئات الدبلوماسية المعتمدة في سنغافورة بالإضافة الى عدد من الشركات التجارية.