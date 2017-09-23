نظمت الجمعية الصيدلية الكويتية اليوم يوما توعويا في مجمع الافنيوز بمناسبة اليوم العالمي للصيادلة بالتعاون مع وزارة الصحة.

وقال الامين العام للجمعية علي هادي ان اليوم العالمي للصيادلة الذي يصادف الـ25 من سبتمبر يأتي تقديرا لجهود الصيدلي في مجال تحسين الخدمات الصيدلانية ووضع الخطط العلاجية.

واوضح هادي ان مجموعة من الصيادلة قاموا خلال فعاليات اليوم التوعوي بتقديم النصائح الصيدلانية للجمهور والرد على استفساراتهم الدوائية.

وكان الاتحاد الدولي الدوائي اعتمد في عام 2009 الـ25 من سبتمبر سنويا يوما عالميا للصيادلة يحتفل فيه الصيادلة حول العالم بهذه المناسبة ويقومون بنشاطات توعوية مختلفة.