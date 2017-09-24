الوندة: الجمعية العامة تبحث موضوعات من بينها التنمية في أفريقيا والرقابة على المخدرات

أعلنت جمعية النجاة الخيرية أنها تشارك في المناقشة السنوية العامة للدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي يجتمع فيها كبار الشخصيات في العالم لإلقاء كلمات بلادهم التي تعبر عن طموحاتهم وآمالهم ومصالح شعوبهم وفقا لمواضيع المناقشة المطروحة على أجندة الجلسات لهذه الدورة تحت عنوان التركيز على الإنسان وتحقيق السلام والعيش الكريم للجميع على طريق مستدام التنمية، وكذلك محاربة التطرف والعنف ونبذ الإرهاب بجميع أشكاله.

وفي هذا الشأن أوضح د.جابر الوندة نائب المدير العام بجمعية النجاة الخيرية والذي يشارك ممثلا عن الجمعية ان المشاركة تأتي بهدف الاستفادة من خبرة الأمم المتحدة في التنمية المستدامة والتنمية المجتمعية.

وأكد أن الجمعية العامة من المقرر أن تبحث خلال هذه الدورة عدة موضوعات، من بينها التنمية في أفريقيا والرقابة على المخدرات ومحاربة الإرهاب الدولي، والاهتمام بحقوق الإنسان في كل الدول المعنية، والمساعدات الإنسانية، وقضايا اللاجئين.