أكدت رئيسة قسم الفصول الدراسية بإدارة الشؤون النسائية بلجنة التعريف بالإسلام الاستاذة لطيفة السعيد حرص العاملين على تحقيق رؤية اللجنة بأن تصبح الرائدة في التعريف بالإسلام ورعاية المهتدين الجدد وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ومن هذا المنطلق قام قسم الفصول الدراسية بإدارة الشؤون النسائية بتنظيم لقاء تدريبي لمدرسات اللغة العربية للناطقين بغيرها اللواتي يدرسن في جميع الأفرع النسائية وذلك في مقر الإدارة بالروضة.

وبينت السعيد أن هذا اللقاء يهدف إلى تحقيق التطور المهني للمدرسات وتبادل الخبرات بينهن بالإضافة إلى التعرف على المزيد من الوسائط التكنولوجية الحديثة التي تبسط عملية التعليم وطريقة استخدامها.

وبدأت السعيد اللقاء بمناقشة الأمور المتعلقة بتعليم العربية للناطقين بغيرها والتي من أبرزها ازدواجية اللغة التي تتمثل في فصحى يدرس بها وعامية تمارس خارج البيئة الدراسية، كما تمت مناقشة أهمية امتلاك المدرس للكفاءة التواصلية في اللغة الوسيط حتى يسهل عليه التواصل اللغوي مع الدارسين خاصة في المستويين الأول والثاني.

أما الأستاذة مرشدة رزوق رئيسة قسم اللغة العربية للناطقين بغيرها في الأكاديمية الإنجليزية والمعدة لمنهج «سلسلة علمني العربية» والذي يدرس في لجنة التعريف بالإسلام، فقد قامت باستعراض مميزات هذه السلسلة من حيث بساطة الجمل المستخدمة في المستوى الأول ومن حيث تفرد بداية المستوى الأول بكلمات ثلاثية الأحرف، وذلك على خلاف كتب تعليم العربية الأخرى التي عادة ما تبدأ بكلمات تشتمل على مهارات متعددة.

وفي نهاية اللقاء تم تسليم المدرسات كتيبات تشتمل على تمارين إضافية للدارسات تساعدهن على ضبط كتابة الأحرف سواء في أول الكلمة أو وسطها أوفي نهايتها.