أقامت نماء للزكاة والتنمية المجتمعية بجمعية الإصلاح الاجتماعي حفلا لتكريم المشاركين في «حملة فزعة أمل» لعلاج مرضى السرطان بحضور المدير العام لنماء ناصر الزيد، ومدير إدارة المستفيدين فهد المطيري، ود.محمد العوضي، والفنان القدير عبدالرحمن العقل، واللاعب الدولي السابق جمال مبارك، حيث قدمت فيه نماء كشف حساب للمستفيدين من حملة «فزعة أمل» التي استنفرت نماء كافة إداراتها وطواقمها مباشرة بعد الحملة لتكون على قدر المسؤولية والأمانة التي حملها الداعمون الكرام.

وأكد الزيد أن الحملة حققت ثلاثة أهداف أساسية تتمثل في الإسراع بعلاج المرضى وعدم تأخير العلاج ما أمكن، مع ضمان استحقاق المريض للعلاج من جهة والتأكد من عدم قدرته على دفع تكاليف العلاج من جهة أخرى، وضمان جودة الآليات والضوابط التي تحكم تنفيذ المشروع في مختلف مراحل المشروع ومع كل الجهات المعنية سواء الإدارية أو الصحية لضمان آليات سلسة تسهل على المرضى تلقي العلاج والدخول في مفاوضات تفصيلية مع العديد من الجهات الطبية والتجارية والخيرية الزميلة داخل وخارج الكويت للعمل على تخفيض تكاليف جرعة العلاج الواحدة ووصولا لعلاج أكبر عدد ممكن من المرضى.

وبين أن نماء عملت بكل جد واجتهاد طوال المائة يوم الماضية لتحقيق هذه الأهداف الثلاثة، وقد أثمرت تلك الجهود ثمارا طيبة فاقت بكثير ما هو مستهدف لهذا المشروع الخيري، مبينا أن المستهدف من الحملة كان علاج 15 مريضا بالسرطان تتكفل نماء بعلاجهم وبجرعة شهرية قيمتها حوالي 2000 د.ك لمدة عام كامل لكل مريض، وهو ما يعني مبلغا إجماليا بقيمة 360 ألف د.ك، وهو ما تم بحمد الله خلال المائة يوم الأولى من الحملة، حيث بدأ الـ 15 مريضا بتلقي جرعات علاجهم الشهري وبهذا وفت نماء بما وعدت به في حملة «فزعة أمل».

وأكد الزيد أن الإنجاز الذي تفخر وتعتز به نماء وحققته من خلال مفاوضاتها مع كل الجهات الرسمية والخيرية والطبية المهتمة بالمشروع داخل وخارج الكويت وبعضها مرتبط بالأمم المتحدة، وتمت بالتوازي مع استمرار علاج المرضى وتقديم الجرعات، حيث تم تخفيض قيمة الجرعة الواحدة للعلاج بنسبة 80% من قيمتها السابقة، ما منح نماء أفضلية غير مسبوقة بزيادة عدد المرضى الذين يتلقون الجرعات العلاجية.