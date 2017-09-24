عاطف رمضان

هنأت وكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب الشيخة الزين الصباح الفائزين في المنحة الدراسية المقدمة من كلية تكنولوجيا الطيران الخاصة لدراسة كل ما يتعلق بعلم الطيران بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون الشباب.

وأكدت على أهمية التعاون المثمر مع الجهات الخاصة، ومنها كلية الطيران لخلق كوادر وطنية مدربة على مستوى عال في تكنولوجيا الطيران لتصبح الكويت منارة في هذا المجال البالغ الأهمية ولصقل واستثمار الطاقات الشبابية.

وأوضحت الزين الصباح ان ابتعاث الشباب للدراسة سواء عبر البعثات الداخلية او الخارجية، سيسهم في إثراء المحتوى المعرفي والثقافي لديهم بحصولهم على شهادات دولية في هندسة صيانة الطائرات ويفتح مجالات واسعة للكوادر الوطنية في مجال تكنولوجيا الطيران، مشيرة إلى أن جميع برامج الكلية معتمدة عالميا، وذلك يساهم في بناء وطنهم المعطاء.

وشددت على أهمية تدريب وتأهيل الشباب وتمكينهم، لبناء كوادر شبابية قادرة على النهوض بتنمية البلاد وحمل مسؤولية مستقبلها في جميع المجالات، مبينة أن وزارة الدولة لشؤون الشباب لا تدخر جهدا في دعم المبادرات الشبابية.

وقالت الزين: «ان الشباب هم الركيزة الأساسية في بناء مستقبل الوطن، لاسيما ان شبابنا يمثلون 72% من المجتمع الكويتي، ومن استراتيجيتنا في الوزارة الشراكة بين الجهات الحكومية والأهلية لتحقيق التكافل فيما بينها من أجل تنمية المجتمع الشبابي بأكمله.

وأخيرا وجهت الزين دعوة لجميع مؤسسات الدولة لتفعيل دور المسؤولية المجتمعية وتقديم كل سبل الدعم للشباب الكويتي لبناء جيل واعد لنهضة الكويت وتمكين الطاقات الشبابية الجديدة، مؤكدة على حرص الوزارة على التعاون مع جميع مؤسسات الدولة.

من جهة أخرى، أعلن رئيس مجلس أمناء كلية تكنولوجيا الطيران د.عبدالرزاق المحمود، ان الكلية وفي إطار اختيار الكويت عاصمة للشباب العربي 2017، تقدم منحتين دراسيتين مجانيتين بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون الشباب في مجالي دبلوم هندسة صيانة الطائرات، وفنيي صيانة الطائرات، بكلفة إجمالي 30 ألف دينار تتحملها الكلية.

وقال د.عبدالرزاق المحمود: «إن تقديم الكلية للمنحتين يأتي في إطار الهدف العام لكلية تكنولوجيا الطيران - وهو خلق كوادر وطنية مدربة على مستوى عال، وتوطين تكنولوجيا الطيران لتصبح الكويت منارة في هذا المجال البالغ الأهمية».

وأضاف: «ان المنطقة تشهد توسعا مطردا في مجال الطيران، مما يجعل سوق العمل بحاجة لآلاف المهندسين والفنيين خلال السنوات المقبلة، خصوصا ان العنصر الوطني يمثل عامل أمان نظرا لحساسية هذا القطاع الحيوي».

وفي السياق نفسه، أوضح مدير إدارة الأنشطة الترويحية بوزارة الدولة لشؤون الشباب عبدالله العدواني أنه تم وضع شروط أساسية للتقديم للحصول على المنحة الدراسية منها (أن يكون المتقدم كويتي الجنسية وأن يكون حديث التخرج من المرحلة الثانوية) وألا تتعدى مدة الشهادة سنتين وحاصلا على شهادة الثانوية العامة علمي (60%) أو ما يعادلها (بالنسبة للحصول على الدبلوم الهندسي) شهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي أو الأدبي (60%) أو ما يعادلها (بالنسبة للحصول على الدبلوم الفني) واجتياز اختبارات تحديد المستوى والذي يشمل تقييم اللغة الإنجليزية والتقنية والمهارات واجتياز السنة التمهيدية بنجاح.

وعن آلية الاختيار أوضح مدير دائرة الشؤون الأكاديمية والتدريب بكلية تكنولوجيا الطيران م.سعد مشاري انه تم تشكيل لجنة مشتركة من قبل وزارة الشباب وكلية الطيران وأن آلية الاختيار كانت وفق معايير وحساب نسبة متوسط (اختبار القدرات ومعدل الثانوية) والمفاضلة بين المتقدمين وفق تلك النسبة. على ان يكون المتقدم مستوفي الشروط الأساسية للمنحة.