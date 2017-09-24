الخدمة الجديدة توفر الجهد والوقت في إنجاز المعاملات

كريم طارق

كشفت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د.شفيقة العوضي عن تقديم خدمة جديدة بعنوان «أون لاين لذوي الإعاقة»، والتي سيتم إطلاقها قريبا لتمكن كل معاق عن طريق اسم الدخول وكلمة مرور اللذين تمنحهما له الهيئة للدخول على الموقع الالكتروني وتتبع الإجراءات لمعرفة إلى أين وصلت معاملته، مشيرة إلى أن هذه الخدمة ستسهل الخدمات على ذوي الإعاقة وسط سرية تامة، إذ لا يمكن لأي شخص الدخول إليها إلا بعد حصوله على كلمة المرور الخاصة به.

جاء ذلك في تصريح صحافي لها على هامش اجتماع الهيئة بعدد من ممثلي جمعيات النفع العام المعنيين بذوي الإعاقة، وذلك بهدف استعراض ما أنجزته هيئة الإعاقة في مشروع الميكنة والأرشفة للملفات.

وأشارت العوضي إلى أنه تم خلال اللقاء تقديم عرض مرئي بين ما تم إنجازه في مشروع الميكنة وأرشفة الملفات، وذلك بهدف توضيح آلية سير المعاملات قبل وبعد إنجاز النظام الذي يدخل في مرحلته النهائية، لافتة إلى أن الوضع الآلي قبل الميكنة كان يفتقر إلى تتبع انجاز المعاملات والتي تنجز يدويا، إذ لم يكن باستطاعتنا معرفة الموظف الذي عطل إنجاز المعاملة في ظل الإجراءات التأمينية الضعيفة للمعاملة، والتي قد تكون معدومة في بعض الأحيان، ما كان له أثر كبير على عملية صرف مستحقات ذوي الإعاقة، فضلا عن أن المعاملات كانت تستغرق وقتا طويلا يصل في بعض الأحيان إلى شهرين.

وأكدت أنه بعد تطبيق نظام الميكنة سيتم التخلص من أغلبية هذه السلبيات، إذ يتم حاليا توفير الوقت والجهد في انجاز المعاملات حتى أصبحت المعاملات تتم مباشرة في أقل من عشر دقائق بعد تقليص الدورة المستندية وتطبيق نظام تتبع سير المعاملة لمعرفة إلى أين وقفت، وماذا تم بشأنها في ظل تقليل المستندات المطلوبة نتيجة تطبيق الربط الآلي مع بعض الجهات الحكومية المعنية ومنع التلاعب أو التزوير نتيجة إحكام الرقابة.