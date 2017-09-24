فرج ناصر

ثمّن مختار منطقة الرابية فارس ناصر النون جهود وزارة الأشغال خلال الفترة الأخيرة على صعيد صيانة الأرصفة والشوارع والاهتمام بالميادين وقال في تصريح صحافي: لقد لمسنا هذا في منطقة (الرابية)، واستشعرنا الجهود المخلصة التي بذلت والتي لا يمكن لمنصف إلا أن يشيد بها إنصافا للحقيقة وما من شك أن القائمين على وزارة الأشغال يستحقون التحية على هذه الجهود التي أسفرت عن تراجع ظاهرة تطاير الحصى ميدانيا وهو الأمر الذي كنا نتوق له ونتمناه واقعا.

وناشد المختار النون وزير الأشغال مواصلة هذه الجهود الطيبة والإيعاز لمن يلزم من المسؤولين في وزارته تنفيذ قرار اللجنة التنسيقية بشأن تحويل تقاطع شارع محمد بن القاسم مع شارع الأردن إلى تقاطع رباعي بدلا من تقاطع ثلاثي وقال: هناك موافقة مسبقة ومنذ أكثر من عامين على تلبية هذا المطلب الملح حيث أبلغتنا وزارة الأشغال رسميا بموجب كتاب موجة من وكيلة الوزارة إلى محافظ الفروانية بأن الطلب بات مدرجا ضمن أولويات برامج العقد القادم للوزارة بإدارة صيانة طرق وشبكات محافظة الفروانية والآن كل ما نأمله أن يتم إدخال الموضوع حيز التنفيذ نظرا لما سوف يترتب على إنجازه من مصلحة عامة للحركة المرورية عموما ولأهالي منطقة الرابية خصوصا.

وتمنى النون من وزير الأشغال شخصيا م.عبدالرحمن المطوع أن يولي هذا الموضوع أهمية، خاصة الأخذ في الاعتبار أنه أمر مستحق التنفيذ منذ فترة ولا نريد إلا أن تكون ثقة المواطن في أجهزته الحكومية على النحو الذي ينبغي خصوصا مع الأداء الجيد لوزارة الأشغال خلال الفترة الأخيرة كما أشرنا.