عبدالله الراكان

قالت المساعدة الاخصائية في قسم الاتصالات بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي منيرة العبدالرزاق ان من بين المشاريع التي تقدمها المؤسسة في معرضها التعريفي الأول والذي يقام خلال الفترة من 21 إلى 25 سبتمبر الجاري في الأفنيوز مشروع ترشيد المياه في المنازل باستخدام المرشدات، ويهدف هذا المشروع المقترح إلى ترشيد استهلاك المياه لعدد 5000 منزل عن طريق تركيب مجموعة من أدوات الترشيد في المنازل المختارة، بالإضافة إلى تحديد آلية واضحة لقياس استهلاك المياه فيها ومقارنتها بحجم الاستهلاك السابق لمعرفة مقدار وكمية الترشيد التي ستحقق، مشيرة الى أنه سيكون بالتعاون المؤسسة مع الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا ووزارة الكهرباء والماء بتوفير فرق متطوعة لمواكبة فرق التركيب للتخاطب مع أصحاب المنازل المختارة.

واشارت في تصريح لـ «الأنباء» الى ان الهدف من المعرض نشر وعرض مشاريع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي للجمهور بالتعاون مع مركز دسمان للسكري ومركز صباح الأحمد للموهبة والابداع ومركز جابر الأحمد للطب النووي والتصوير الجزئي، لافتة الى ان جميع المراكز لديها اجنحة خاصة بها لعرض الفعاليات والأنشطة التي تهم المجتمع.

وأضافت العبدالرزاق على هامش المعرض صباح امس ان العاملين في المعرض موجودون يوميا طوال أيام المعرض من الساعة الـ 10 صباحا حتى الـ 10 مساء لاستقبال الجمهور وتعريفهم على الأنشطة التي تقدمها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والمراكز المشاركة، مبينة انه المعرض الأول لها والذي يستمر على مـدار 5 أيام.

واضافت ان المعرض يهدف ايضا إلى تعريف رواد المجمع بأهم وأبرز المشروعات التي تنفذها المؤسسة إلى جانب التعريف بأنشطة مراكزها الأربعة واكتشاف الأنشطة العلمية والترفيهية والاستمتاع بها، لافتة إلى أن من أبرز المشروعات النموذجية التي سيتم تعريف الجمهور عليها مشروع الطاقة الشمسية ومشروع ترشيد المياه في عدد من مناطق الكويت.

وقالت العبدالرزاق ان هناك مشروعا آخر لتوفير الطاقة الكهربائية من خلال تركيب الالواح على سطوح المنازل من خلال الطاقة الشمسية، مبينة أن المؤسسة قامت بتوفير ارقام للتواصل مع الجمهور، بالإضافة إلى أن التسجيل سيكون عبر الموقع الالكتروني.

وأشارت العبدالرزاق إلى أن التفاعل كان جميلا وكبيرا من الجمهور بعد ان لمسنا حرصهم على الحضور لمشاهدة الفعاليات التي تهم المواطنين وتسهم في بناء الكويت، موضحة أن المعرض اشتمل على العديد من الفعاليات التي تهم الطفل، مؤكدة انه يستهدف مختلف الشرائح والفئات العمرية إذ قدم المركز العلمي فقرات تهدف إلى تعريف الأطفال بالمركز العلمي وأنشطته.