كشف عضو مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين ورئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام حسين بن صامل عن مخاطبة الاتحاد لوزارة الصحة لتحديد مواقع تابعة لإدارة فحص العمالة في مزارع العبدلي والوفرة، او المناطق المحيطة بهما، معلنا عن استعداد الاتحاد لتوفير جميع المستلزمات والتجهيزات الطبية على نفقة الاتحاد في حال موافقة الوزارة.

وأضاف بن صامل في تصريح صحافي ان جهود الاتحاد متواصلة لتذليل العقبات امام المزارع الكويتي، وما يعترض عملية انتاجه، مشيرا إلى ان الهدف من مخاطبة «الصحة» هو تسهيل اجراءات فحص العمالة عند تجديد الإقامة، وعدم تكبيد الكفيل ومكفوله عناء الذهاب إلى ادارات الفحص البعيدة جدا عن المزارع، كالواقعة في الفحيحيل والجهراء والصباح الصحية.

وأشار إلى أن منه شأن مثل هذه المراكز قرب المزارع والعمالة، تسريع وتيرة انجاز الإقامة او تجديدها من دون حدوث عرقلة في أداء المزارع بصورة عامة، مما يخدم شريحة العمالة ويوفر الجهد والعناء على كفلائهم.

واهاب بن صامل بلجان العمل في الاتحاد التي تسعى بالتعاون والتنسيق مع بعض الجهات الحكومية، الى تحقيق كل ما يخدم المزارع وبأسرع وقت، موضحا ان المزارع الكويتي يعمل بجهد وكفاءة رغم الظروف المناخية السيئة احيانا، مؤكدا عدم ادخار الاتحاد اي جهد في سبيل خدمة المزارع والمشاريع النباتية والزراعية بصورة عامة.

وشدد على أن الاتحاد يعمل على توفير الدعم المتنوع الذي يسهم في نمو القطاع الزراعي، مبينا انه تمكن مؤخرا من توفير الديزل المدعوم والبذور والأسمدة وجميع مستلزمات المزارع بأسعار مخفضة، مضيفا ان الأسعار أقل بكثير مما تتداول في بعض الأسواق ذات العلاقة بالمنتجات الزراعية.