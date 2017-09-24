تحت رعاية وحضور وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة رئيس مجلس إدارة الهيئة د.فالح عبدالله العزب وبحضور مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر براك علي الشيتان ونواب المدير العام الأفاضل وأعضاء مجلس ادارة الهيئة، وبحضور وزير الأشغال م.عبدالرحمن عبدالكريم المطوع وأعضاء مجلس الأمة للدائرة الخامسة سيتم بحمد الله افتتاح فرع الهيئة في محافظة الأحمدي اليوم الأحد والكائن بمنطقة فهد الأحمد.

وقد صرحت مديرة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة سعاد محمد الهارون بأن المبنى يعد من المباني الذكية التي تعمل من خلالها كل من الأنظمة المرئية والصوتية وكذلك جميع الأنظمة المرتبطة بمقر الهيئة الجديد، وتبلغ مساحة المشروع 1000 متر مربع ومساحة المباني 3354 وتبلغ الطاقة الاستيعابية للفرع 100 موظف لخدمة سكان الأحمدي وكان الهدف من إنشائه اتمام سير العمل واستقبال المراجعين وتسهيل جميع الإجراءات للقصر والمشمولين بالرعاية.

كما أوضحت أهمية التعاون المشترك الذي تم بين الهيئة ووزارة الأشغال ودعمها المتواصل وتعاونها في انجاز هذا المشروع وقد دأبت الهيئة للعمل على ذلك المشروع للتخفيف عن جمهورها من سكان تلك المناطق خاصة أن أغلب روادها من كبار السن ما يقتضي السعي من أجل راحتهم والعمل على حصولهم على الخدمات المستحقة لهم بأيسر السبل.

وأضافت الهارون ومن هذا المنطلق سيتم قريبا افتتاح فرع آخر للهيئة في شمال غرب الجهراء بمساحة تبلغ ألف متر مربع، وهو كمثيله في محافظة الأحمدي يتكون من سرداب و3 أدوار بسعة استيعابية تصل الى 100 موظف لخدمة سكان الجهراء، ويأتي ذلك ضمن نهج الهيئة في توسيع رقعة خدماتها.