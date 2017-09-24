رحب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لـ «كونا» رئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) الشيخ مبارك الدعيج بمخرجات منتدى روما للوكالات الأوروبية والعربية كخطوة مهمة تعزز التعاون الإعلامي ودور وكالات الأنباء في مواكبة التحديات والتطورات.

وقال الدعيج لـ «كونا» بمناسبة ختام أعمال المنتدى الذي استضافته وكالة «أنسا» الإيطالية ان المنتدى كان فرصة مثمرة للوكالات العربية للتباحث مع الجانب الأوروبي في مختلف الأمور المتعلقة بعملها ومستقبلها على ضوء التطورات المتلاحقة والمتسارعة لاسيما ثورة الاتصالات.

وأضاف أن المنتدى أعاد التواصل بين وكالات الأنباء العربية والأوروبية في اطاره العام بعد فترة من الانقطاع اقتصر فيه على العلاقات المباشرة بين بعض أفراد الوكالات من الجانبين ويستأنف بذلك مسار تعاون أشمل وأعمق ومتواصل يعطي الزخم اللازم لعمل الوكالات ودورها المحوري في منظومة إعلامية تتسم بالمصداقية والمسؤولية.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس «فانا» الى أن هذه الخطوة الأولى سمحت لممثلي الوكالات العربية المشاركة عبر التواصل المباشر بمناقشة مختلف الجوانب الإعلامية الاستراتيجية وابراز تحفظاتها على بعض ما تتداوله وسائل الإعلام الأوروبية والغربية في خطابها الإعلامي ازاء الأحداث في البلدان العربية.

وأوضح أن الجانب الأوروبي ممثلا بوكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» أبدى تأييده للرؤية الإعلامية العربية في تناول الوقائع والأحداث المتعلقة بالإرهاب ورفض ربطه ونعته بالإسلام ادراكا للأضرار الجسيمة المترتبة على مثل هذا التناول، مؤكدا تبنيه لإبراز هذه الرؤية وضرورة عزل الإرهاب وتجريده من خطابه المغرض في اطار الإعلام الأوروبي.

وفي هذا الصدد، أعرب الشيخ مبارك الدعيج عن امتنانه وشكره لوكالة «أنسا» ورئيسها د.جوزيبى تشيربونى على استضافة هذه المبادرة انطلاقا من الشراكة القديمة والراسخة مع وكالة الأنباء الكويتية ومن موقع ايطاليا الخاص وعلاقتها التاريخية والأقرب مع العالم العربي.

وقال ان المشاركين في المنتدى الذي بحث «مستقبل العلاقات بين الوكالات العربية والأوروبية في القرن الحادي والعشرين» اتفقوا على ضرورة صياغة اطار للتعاون الفاعل والمسؤول في مواجهة «الخطر المحدق الذي صار يتهدد استقرار وسلوك وقيم ومستقبل مجتمعاتنا تحت وطأة الإعلام الهدام وخطاب الكراهية بتفشي سيل الأخبار المكذوبة والمغرضة والخبيثة على منصات التواصل الاجتماعي».

وأوضح أن المسؤولية والأمانة الإعلامية الملقاة على عاتق وكالات الأنباء تقتضي أن تتعاون تحت راية المصداقية والمهنية الجادة وأن تتسلح بجميع الأدوات التقنية اللازمة لعدم ترك هذه المساحة الهائلة التي خلقتها ثورة الاتصالات فراغا مباحا للعبث الإعلامي.

واعتبر الدعيج أن «اعلان روما» الذي وقعه مع رئيس وكالة «أنسا» يضع حجر الأساس بإطار عملي وتنفيذي لتعاون تفاعلي متواصل يتسع لوكالات الأنباء من الجانبين العربي والأوروبي ويتيح التنسيق للتقدم بدورها الإعلامي الأساسي.

وشدد على أن اتحاد وكالات الأنباء العربية ووكالاته يؤمن بقدرة الجانبين عبر التعاون الفاعل بالنهوض بدور مؤثر في محاربة الأفكار الإرهابية وبتوسيع دوائر الاهتمام بعديد من القضايا مثل الديموقراطية وحقوق الإنسان والقبول بالرأي الآخر وقضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وفي الختام أثنى رئيس مجلس الإدارة المدير العام لـ «كونا» رئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية «فانا» على جهود أمين عام «فانا» فريد أيار في نجاح هذا الملتقى المهم.

وأكد حرص الاتحاد على مواصلة سياسة الانفتاح والتعاون مع وكالات الأنباء العالمية لاسيما الأوروبية والغربية لتوصيل الرسالة الإعلامية العربية الهادفة.

وأصدر المنتدى في ختام أعماله أول من أمس الجمعة «إعلان روما» الذي يتضمن تشكيل «لجنة حوار» تضم عددا من وكالات أنباء الطرفين.

ويمكن تطوير اللجنة لتصبح «إطار عمل تعقد من خلاله اجتماعات سنوية لتبادل الأفكار والمعلومات حول عمل وكالات الأنباء وأدوارها في العقود المقبلة» وعقد ندوات بين الوكالات على الجانبين لتباحث كيفية نهوض وكالات الأنباء بدورها المهم في دحض الفكر الإرهابي الذي يمثل تهديدا لجميع المجتمعات في العالم.