التقى رئيس الجمعية م. فيصل دويح العتل مدير عام التأمينات الاجتماعية حمد الحميضي ونائب المدير العام للشؤون التأمينية خالد الفضالة، حيث قام بزيارتهما بمقر التأمينات الاجتماعية، مع كل من عضو مجلس الإدارة م.علي عباس محسني ورئيس لجنة حقوق المهندسين م. مشعل الحسون ومقرر اللجنة م. عبدالرحمن الرميح.

وذكر رئيس جمعية المهندسين الكويتية م. فيصل دويح العتل أن اللقاء تناول سبل تفعيل التعاون والشراكة بين الجمعية كمؤسسة مجتمع مدني والتأمينات الاجتماعية، واتفق على عقد عدد من الندوات من قبل المتخصصين بالتأمينات لشرح قانون التأمينات للمهندسين والتعاون بمجال التدريب.

وأكد العتل أن الجمعية حريصة على أن يكون التعاون مع التأمينات الاجتماعية مثمرا، مشيرا إلى جهودهم القيمة في تعزيز دور المجتمع المدني بالدولة وخاصة جمعية المهندسين الكويتية التي تسعى إلى مزيد من التوعية في مختلف المجالات ذات العلاقة بالمهندسين وبالمهنة الهندسية في الدولة.