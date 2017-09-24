فرج ناصر

أكد مصدر مطلع في وزارة الأشغال أن الوزارة بانتظار ديوان الخدمة المدنية لاعتماد قرار الهيكل الجديد للوزارة والمزمع اعتماده خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف أن الهيكل الجديد يتضمن استحداث إدارات وأقسام ووحدات تنظيمية جديدة، وذلك من أجل تطوير العمل خلال الفترة القادمة وكذلك تقليص الدورة المستندية وتوزيع المهام والأدوار بين قطاعات الوزارة المختلفة.

وقال المصدر إن الديوان سيعتمد الهيكل الجديد بناء على التوصيات المقدمة من وزارة الأشغال بخصوص تغيير بعض الاختصاصات التي تتناسب والهيكل الجديد للوزارة، مشيرا إلى أن الديوان اطلع على جميع البنود والقرارات الخاصة بالوزارة التي أرسلت إليه.

وأشار إلى أن الوزارة حال اعتماد الهيكل الجديد ستسند بعض مهام القطاعات إلى وكلاء جدد سيتم ترشيحهم قريبا.