استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار اليوم الأحد، عند مستوى 0.301 دينار فيما انخفض اليورو إلى مستوى 360ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف أمس السبت.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى مستوى 0.406 دينار وانخفض الفرنك السويسري إلى مستوى0.311 دينار في حين بقي الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغيير.

وانخفض سعر صرف الدولار الأمريكي في تداولات أمس الأول أمام بقية العملات الرئيسية الأخرى رغم البيانات الاقتصادية الأمريكية الإيجابية الصادرة الأسبوع الماضي.

في موازاة ذلك تزايدت احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية مرة أخرى العام الحالي وسط استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في الضغط على معنويات المستثمرين.