دور محوري رائد يحمله بنك الائتمان الكويتي على عاتقه لناحية توفير المسكن الملائم والمناسب للأسرة الكويتية وهو ما أكدت عليه رؤية (كويت جديدة 2035) جنبا إلى جنب مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

ومنذ تأسيسه عام 1960 ضخت الدولة مليارات الدنانير في البنك ليتولى تيسير الائتمان العقاري والصناعي والزراعي للمواطنين ومنحهم القروض العقارية والاجتماعية وقروض المحفظة المالية وتوفير الرعاية السكنية للمرأة الكويتية.

وتسهيلا على المواطنين تنتشر فروع بنك الائتمان الكويتي في العديد من المناطق فهناك فروع الرقة والفروانية وغرناطة والحكومة مول في كل من الأحمدي والجهراء وبرج التحرير.

وفضلا عن المقر الرئيسي في مدينة الكويت هناك أيضا المبنى الرئيسي الجديد للبنك في منطقة الشهداء الذي أنجز أكثر من 30 في المئة منه ويتوقع افتتاحه عام 2019