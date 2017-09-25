العزب: للكويت دور رائد في رعاية اليتيم

أسامة أبو السعود

أكد وزير العدل ‏وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. ‏فالح العزب أن للكويت دورا رائدا في رعاية اليتيم حيث تبنى الامير الراحل أحمد الجابر ‏الصباح دار الايتام في عام 1938.

وأضاف العزب في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح مبنى الهيئة العامة لشؤون القصّر بمحافظة الأحمدي صباح أمس أن هذه الأيقونة تطورت حتى اصبحت الهيئة العامة لشؤون القصّر ‏وباتت نفتخر بها في كافة المحافل والميادين الإقليمية والدولية.

وأوضح وزير العدل ان دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية استفادت من التجربة الكويتية في رعاية اليتيم ‏حيث دشنت العديد من الهيئات المشابهة لعمل الهيئة في الدول الخليجية والعربية.

‏وذكر أن الهيئة ترتكز في عملها على رعاية اليتيم ومن هم محجور عليهم حتى يبلغوا سن الرشد ‏مؤكدا أن عدد من تقدم لهم الهيئة الخدمات حوالي 43 الف حالة منهم 13 الف حالة تقريبا في محافظة الاحمدي ‏.

وبيّن أن الكويت بلد الانسانية وبلد العطاء الكبير وصاحب السمو الأمير ‏الشيخ صباح الأحمد قائد العمل الإنساني ‏حريص كل الحرص في توجيهات سامية لنا بتقديم كل انواع الدعم للمشمولين في هيئة شؤون القصّر.

وأشاد العزب بدور وزير الأشغال العامة م. عبدالرحمن المطوع وجميع القائمين على الوزارة على ما بذلوه من جهود في تقليص الدورة المستندية والإسراع في إنجاز هذا المبنى الذي يعد مصدر فخر لنا ولجميع القائمين في الهيئة.

وأعرب عن اعتزازه بأن يكون خادما لكل يتيم في الكويت ترعاه هيئة شؤون القصّر مؤكدا أن ذلك واجبنا في خدمة من نقوم برعايتهم وليس منة ورعاية النشء هي حقوق دستورية لهم.

واضاف أن الحمد لله الذي مكن اليتيم بأن يصبح وزيرا وجعلني كأحد ابناء شؤون القصّر في يوم من الايام وزيرا للعدل وبعد ذلك بصفتي رئيسا لمجلس ادارة القصّر خادما لكل ابناء شؤون القصر.