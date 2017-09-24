أكد النائب د. محمد الحويلة أن خفض سن التقاعد أصبح ضرورة ملحة من أجل القضاء على البطالة وضخ دماء شابة جديدة طموحة في مختلف مرافق الدولة قادرة على تحقيق رؤية "الكويت 2035" وتتوافق مع أهدافها.

وقال د. الحويلة في تصريح صحافي: إن الحديث عن الكلفة المالية التي ستتحملها الدولة في حال تخفيض سن التقاعد ليس دقيقاً، ورغم كل ذلك فأن أي حديث عن خسائر مادية لا يمثل شيئاً أمام المكاسب التي ستحققها الدولة من وراء خفض سن التقاعد على مستوى الثروة البشرية وهي أساس التنمية المستدامة.

وأضاف، أنه من غير المعقول أن يقف آلاف الشباب في طابور ممتد ينتظرون فرصة عمل بينما هناك حلول تستوعب هذه الطاقات البشرية المعطلة عبر خفض سن التقاعد ، بل إن خفض سن التقاعد سوف يؤدي إلى القضاء على حالة التكدس الوظيفي التي تشكو منها بعض القطاعات الحكومية.

وأشار إلى أن خفض سن التقاعد سوف يكون له مردود تنموي واجتماعي كبير، إذ أن هؤلاء الذين سيتقاعدون سوف يسعون للاستمرار في العطاء من خلال ممارسة الأعمال الحرة وانشاء مشاريعهم الخاصة محملين بما اكتسبوه من خبرات في حياتهم الوظيفية.

وأوضح أنه على المستوى الاجتماعي سوف تتمكن النساء المتقاعدات من تسخير المزيد من وقتهن لرعاية أسرهن والتمتع بالحياة بعد خدمة وظيفية 25 عاماً، وهي فترة كافية وعادلة لمنح الإنسان فرصة للتقاعد، وسوف تكون هذه القضية ضمن اولوياتنا في دور الانعقاد المقبل.