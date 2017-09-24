أعلن الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال العامة المهندس أحمد الحصان اليوم الأحد عزم الوزارة افتتاح خمسة مشروعات مهمة للطرق خلال عام 2018.

وقال الحصان في تصريح صحافي إن مشروعات الطرق المزمع افتتاحها العام المقبل هي جسر الشيخ جابر الأحمد بوصلتيه الصبية والدوحة ومشروعا تطوير طريق الجهراء و(جمال عبدالناصر) والجزء الغربي من طريق (جمال عبدالناصر) والطرق لخدمة مدينة (جابر الأحمد).

وأضاف أن الافتتاحات المشار إليها من شأنها إحداث نقلة نوعية في تطوير وتحديث منظومة الطرق على مستوى البلاد والمساهمة في التخفيف من حدة أزمة المرور وتسيير حركته في العديد من المناطق والمدن السكنية الجديدة.

وأوضح إلى أن تلك المشروعات ستساهم كذلك في رفع كفاءة الطرق والحد من الحوادث المرورية من خلال توفير معايير الأمان والسلامة وفقا للمواصفات العالمية.

وذكر أن اهتمام (الأشغال) بكل المشاريع التي تنفذها لاسيما مشاريع هندسة الطرق تنطلق من أنها ركيزة أساسية من ركائز التنمية الشاملة التي تتجه الحكومة الرشيدة لتنفيذها في كل قطاعات الدولة.

وأفاد بأن العمل جار على قدم وساق في مشاريع الطرق الأخرى مثل مشروع تطوير طريق الدائري الأول وشارع الغوص بمرحلتيه لافتا إلى المتابعة الحثيثة للمراحل التنفيذية لهذه المشاريع من خلال الزيارات الميدانية والتقارير الدورية التي ترد إلى القطاع من الجهاز التنفيذي التابع للوزارة في كل مشروع.

وأكد الحصان حرص قطاع هندسة الطرق في الوزارة على إزالة كل العقبات التي تواجه المشاريع من خلال التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية ومنها الإدارة العامة للمرور وبلدية الكويت ووزارة الدولة لشؤون الخدمات ووزارة الكهرباء والماء وباقي الجهات المعنية الأخرى.

وذكر أن هناك العديد من مشاريع الطرق الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر القليلة المقبلة منها تطوير طريق السالمي والأفنيوز والمطلاع والعبدلي.

وأشار إلى حرص القطاع على طرح وتنفيذ كل المشاريع وفقا لخطط وبرامج وزارة الأشغال العامة وبالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المعنية