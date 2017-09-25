مريم بندق - عادل الشنان

أعلن ديوان الخدمة المدنية عن ترشيح حملة شهادات الماجستير والدكتوراه ومؤهلات الحقوق والقانون والمحاسبة المسجلين بنظام التوظيف المركزي حيث لم يتبق منهم احد دون فرصة وظيفية في جهات الدولة المختلفة بعد التاريخ المحدد وحسب احتياجات كل وزارة وهيئات ومؤسسات الدولة المختلفة، ويراعي الديوان احترام الرغبات بالنسبة لجميع المسجلين بالنظام من حملة الشهادات الذين تم اعلان توظيفهم جميعا صباح امس.

وحول الاستفسارات بشأن الترشيح أو استكمال إجراءات لتعيينهم تستقبل إدارة الاختيار في ديوان الخدمة المدنية المرشحين، كما تم تفعيل خدمة رفض جهة الترشيح الكترونيا عن طريق الموقع csc.gov.kw دون الحاجة لمراجعة ديوان الخدمة المدنية.

إدارة الفتوى والتشريع

شريفة عادل مصطفى المطوع



الإدارة العامة للجمارك

أحمد حمود ذايب المطيري

الإدارة المركزية للاحصاء

أحمد انور أحمد السميط

آمنة يوسف يعقوب القبندي

يوسف محمد عبدالله الركيبي



المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

بدور عادل حسن محمد

خلود شوقي عبدالحميد دعشوش

عبدالعزيز خالد مبارك الصباح

فاطمة راشد عبداللطيف الحداري



الهيئة العامة لشؤون القصر

منار عبدالعزيز علي الدعيج



الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة

فهد سالم ماجد الدوسري

لولوة فيصل محمد الهاجري

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الخميس

بزة براك عبدالمحسن العمر

اسيل عبدالأمير فيصل عوض بهبهاني

أسماء عبدالمحسن سليمان المنصور

أفراح صلاح حبيب سليم

منيرة إبراهيم إبراهيم النغيمش

نعيمه طاهر فلاح الداود

علي يعقوب يوسف الياقوت

حصة سبتي عبدالله الكندري

علي محمد بليه العجمي

حوراء حسن قاسم عبدالرحيم

شهد مطلق محمد الجبري

هديل عبدالله محمد الكندري

أنفال ماجد عبداللطيف اللهو

هبة عواد مضحي الغريبة

حوراء هيثم فاضل الرامزي

منيرة فهد محمد الصميط

عبدالرحمن احسان نهار الشمري

نوف جمال محمد الهران

شريفة عدنان عبدالله القحطاني

هيا عبدالله ابليعيس العتيبي

فرح حمد جاسم الضميد

سارة حسين علي المحمد علي

لولوة يوسف عبدالله جناع

دانة محمد عبدالله العنزي

أفنان محمد ناصر صقر الصقر

مها مبرد اسمر الفضلي

ديمه محمد صالح المزيد

منيرة محمد سليمان الحداد

نوف بدر منصور المسعود

في جاسر مطلق الجاسر

خديجة خير الله فرحان المطيري

نورة يوسف عبدالله إبراهيم

شهد علي سليم المقيحط

روان سالم حمد العتيبي

عائشة مرزوق ضاوي السميري

حصة طلال سالمين مبارك

وفاء براك عبدالمحسن الطبطبائي



الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

مريم حسين عبدالله حسين الكندري

زينب محمد عبدالله محمد

عالية عبدالله شحنان الشحيتاوي



الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية

خالد مجبل سعود العازمي



الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما

عائشة انور مساعد الطبطبائي

هيفاء جمال عبدالله الدخيل

ضاري خالد عبدالله الكندري

بدور عبدالوهاب عبدالله الناصر

انور مطلق قطوان الصواغ

محمد فلاح محمد المويزري

أحمد حمود حجي المطيري

محمد خالد جهجاه الرشيدي

سارة نوري عطية الراشد

حصة فيصل يوسف السجاري

فاطمة طارق يوسف الملا

فايزة فاضل عباس آل عباس

دانة منصور تركي العتيبي

عبدالله هاني عبدالله الحداد

مريم محمد خليل العوضي

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

انعام هاني محمد تقى محمد جواد معرفي



الهيئة العامة للغذاء والتغذية

عادل سليمان مطلق دعسان اعليه



بلدية الكويت

باسم جليل عباس محمد

فهد سعد رجا العازمي

نور فهد ناصر المنيخ

هيا خالد محمد الشايع

مريم لافي زايد الديحاني

لولوة فوزي حسين التورة

منيرة مساعد عبدالله الحاى

ناصر محمد محمود الدوسري

فايزة سعد عقاب الهاجري

أفراح سعود ندا العنزي

حصة حمد فالح الضفيري

شوق حمد صالح العنزي

أحمد شهاب أحمد الداود



ديوان الخدمة المدنية

حمد طلال ماضي الخميس

وزارة الأشغال العامة

مريفة عوض ناصر الرشيدي

شوق أحمد سليمان الحمد

محمد مصبح ناصر العازمي

عذاري محمد سالم الحجيلان

عبدالعزيز وائل المساعد

ملوك نواف مقبول العتيبي

طلق حمود طلق صعفاك

يوسف أحمد عيسى بوهادي

محمد صالح محمد العازمي



وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

أحمد عبدالرحمن عبدالله العساكر

صالح مساعد عيد المجيبل

إيمان مساعد عبدالعزيز المجمد

أسماء جابر درعان العازمي

سارة جظعان عبدالله العازمي

لطيفة سالم منصور مطلق

تركيه نايف عمر ابا العلا

لطيفة غزاي جبر العنزي

منى مروي خلف المطيري

رمال عبدالله أحمد الحمادي

دانة رشيد خليفة الهايف

منال مشعل علي الختلان

دلال خالد أحمد مطر

اوراد عبداللطيف عبدالرزاق الهاشم

جواهر مساعد مبارك الجلاوى

هديل صباح مدلول الخالدي

عذاري سعود عبدالعزيز العبدلي

فاطمة محمد ماجد بوطيبان

مها عبداللطيف محسن العنزي

اوراد عبدالعزيز عساف الجدي

شيماء حسين راشد العميري

لطيفة وليد عبدالله الزامل

عامر أحمد عامر العامر

نور محمد خليفة البلوشي

أحمد علي عبدالعزيز المسلم

طارق عبدالله علي الختلان

حسين محمد جاسم اللنقاوى

عبدالله حمد سليمان الصقعبي

آمنة طلال محمد جمران

سليمان هاشم السيد عبدالله الرفاعي

محمد علي محمد الشمري

فهد نوري عبدالرحمن الذكير

خالد طارق خالد العيسى

محمد يوسف حسين الحمر

عبدالله خالد جابر اللوغاني

سعد نجيب عبدالرحمن السعد المنيفي

فهيد محمد فهيد الحيمر

زياد طارق عمران البنوان

داود عبداللطيف حسن القطان

عذبي محمد فلاح المطيري

ناصر أحمد غلوم قبازرد

خالد مصطفى بدر العون

فواز عدنان حمود الوقيان

فيصل فوزي محمد الوقيان

عبدالعزيز حمد محمد العمر

نجيب عبدالرحمن الرشيد البدر

ناصر سلطان جفين الدويش

عيسي بدر يوسف الشعبان

مشعل أحمد خليل الياسين

محمد منصور محمد دخيل المنصور الفرهود

أحمد طارق شعيب العبدالسلام

نواف عبدالله أحمد البناي

مساعد فؤاد خالد البدر

محمد طارق مشاري العودة

محمد عبدالحميد المهنا

شعيب صعفق عبدالله الركيبى

علي نايف مهنا الغربة

سالم مبارك فهد الدويلة

وزارة الإعلام

شهد سامر يوسف المهنا

مثايل غازي ضيف الله المطيري

دلال خالد راشد الهيفي

ضحي ناهي راشد الهاجري

أسماء خالد مجبل المطيري

عبدالله محمد عبدالله الحمود

فاطمة أحمد محمد العيبان

عبدالعزيز علي علوش المطيري

ريم محمد جعيثن العنزي

نور نزار ناصر التويجري

أنفال علي عبدالمحسن الرقيعي

منيرة غنام فهد العازمي

إيمان انور عبدالله الرميان

سندس عدنان علي الفرج

شريفة محمد علي ابوزلوف

سارة بدر عبدالرحمن العيسى

علي انور علي المزيد

فاطمة فؤاد حسن تقى

بتول عبدالكريم عبدالله غلوم جاولي

عائشة حمد محمد الهاجري

مريم فاضل مالك الصفار

فاطمة فاضل عباس العباسي

شيخة محمد يوسف القطان

موضي سعدون علي المسعود

بدرية عماد سعدون المطوع

روان صالح إبراهيم الرخيص

لولوة عادل محمد المسفر

فرح حسين علي الهولي

روان يوسف فريح الخيوطي

سندس جمال يوسف ملك آل هيد

محمد فهد محمد المطيري

فرحان حمود فرحان الغريب

تركي فيصل نغيمش المطيري

بندر سعد مرشد البرازي

فهد هادي ذياب العازمي

يوسف صالح ثاري الرشيدي

محمد جمال قاطع الشمري

خلف فراج مخلف المطيري

علي فهد عبيد العنزي



وزارة التجارة والصناعة

مريم يعقوب يوسف البارود

روان فواز محمد عقلة

شهد عبدالحميد خليف الذايدي

مريم ناصر محمد الحوشان

فوزية عطا الله عبدالرحمن عطا الله

جراح يوسف صالح الوشمى

شهد حمزة عباس القطان

دانة نزال خالد المعصب

سارة محمد ضويحي الهاجري

مريم أحمد يوسف السعيد

عبدالله عيسي أحمد الذوادي

عبدالعزيز فيصل محمد المطيري

فاطمة سعد عيد الخالدي

سعود علي مشعاب سحلول

رزان عادل سعود الصلال

محمد ناصر غلوم دشتي

طلال صالح ناصر الصالح

يعقوب بدر علي الوزان

فهد فواز سليمان العثمان

يوسف عبدالله سلطان السمحان

زهراء محمد سيد علي الحسيني

تسنيم سعيد جمعة السناوي

أسرار ياسر يعقوب الضويحي

لطيفة فهد علي الشويع

مريم علي نجم محسن

منيرة صلاح محمد الرميح

سارة عبدالعزيز ماضي الخميس

آمنة حمدان مجيدل السليماني

زينه وليد يوسف بورسلي

ريم سالم حمد العتيبي

هيا محمد عامر العتيبي

روان وائل عبدالعزيز الخميس

طيف فايز أحمد المفرج



وزارة التربية

عائشة عبدالمحسن عبدالعزيز المزيني

البندري مشعل محمد الطاحوس

راشد نبيل خالد الرشدان

مناير محمد عبدالستار سالم

محمد وليد عمر البكر

فرح خليل إبراهيم الخليفي

فاطمة طارق حمد العريفان

ريم خالد علي العمران

بشار عبدالكريم فرج الخشتي

محمد صادق حمزة السلمان

عبدالله نايف حمد المطيري

نهى مطلق ناصر العدواني

حصة يوسف عبدالعزيز النصار

يعقوب محمد يعقوب كلمد

مفاز أسعد منصور الإبراهيم

شيخة وليد سعود الوهيب

عبدالعزيز منصور محمد الانبعي

عهد حمود فهد الرشيدي

مشاعل وائل بدر النفيسي

غصون عبدالله سالم الراشد

أحمد خالد عبدالله الفودرى

محمد عبدالمعبود عبدالعزيز الدواس

نوف رشيد عبدالمحسن الرشيد البدر

مريم ناصر سليمان العازمي

عبدالوهاب علي سيد محمود امان الله الموسوي

حمد مساعد محمد الهنيدي

نادية ناصر بدر الفرحان

تهاني حسين علي الضبيعي

علي ناصر محمد بومريوم

فرح محارب علي العنزي

عبير عبدالرضا محمد مهنا

عبدالعزيز مساعد محمد الخنيني

فجر صلاح يوسف العمار

عبدالله طارق أحمد الايوب

اروى يعقوب بدر البصاره

بدرية وليد عبدالله الروضان

نواف مشعل عبدالعزيز الصباح

عبدالرزاق السيد هاشم عبدالرزاق الرفاعي

عبد الهادي عبدالعزيز عبدالله الحبيب

فهد فيصل أحمد الارملي

آلاء سالم مصطفى حسن

عبدالعزيز زهير عبدالعزيز السيف

سارة غسان جاسم ابل

عائشة محمد عيسى الخالد

فيّ رعد سالم الجندل

روان سالم علي بوربيع

مريم إبراهيم حمود الغنام

جنان مكى حاجي الشطي

روان سعود خلف العميرة

حصة ناصر عبدالوهاب العثمان

هبة عبدالله عيد الشمري

لولوة نجيب خليفة الشطي

ريم ناصر خلف العتيبي

دنيا خالد عبدالعزيز البشارة

مريم سالم حمد الشيخ مساعد العازمي

روان يوسف محمد العثمان

آلاء فيصل عبدالله دهراب

سارة رعد سالم الجندل

فرح سعود عبدالعزيز الحشاش

شهد بدر ناصر السديراوي

اروي فالح عبدالله الرقبة

شهد عبدالعزيز حسين خاجة

فاطمة محمود إبراهيم الطباخ

مريم فهد عبدالرحمن العوضي

روان فيصل عبدالله الجسمي

امار عيسى مبارك الفضالة

زهراء خليفة دعيج القلاف

دارين حمد سلطان السلطان

روان صادق خالد كرم

إيمان خالد محمد الخليل

عائشة خالد محمد حمد الحوطي

الزين علي مطلق المنير

دلال عبدالهادي أحمد ملك

علياء علي مختار أشكناني

دانة إبراهيم حسين العود

روان سالم عبدالله الفوزان

منار سلطان محمد المطيري

دانة إبراهيم محمد العبيد

هيا علي محمد العبيد

لولوة وليد محمد الحمد

اناف نايف نهار المطيري

عالية ناصر عثمان السماعيل الفيلكاوي

فجر عادل حمود الجسار

نوف محمد عبيد فهد

حصة إبراهيم عبدالله الحسينان

عبدالله محمد علي الصائغ

روان حامد بدر سلامة

مزنة نصار حسن النصار

حمد عبدالله حمد البسام

عبدالرحمن عادل إبراهيم الرميح

نورة أحمد عبدالمجيد الماجد

مريم وليد عبدالله سالم

هيا جاسم محمد مهلهل الياسين

انوار مرتضى قدير الجدى

عائشة عادل سعد الدعيج

أحمد نبيل سليمان النغيمشي

مريم طلال محمد حياه

عبدالرحمن أحمد ناصر الخشتي

حنان خالد بجران العواد

هيا اياد أحمد العبلانى

شروق عبدالمحسن عوبان الخالدي

فهد فيصل خالد الشمري

نورة علي عبدالله المري

بشرى عايد مطر عايد

جميلة زبن تركي غازي

بشاير مرزوق حبيب هادي

سعدة حمود سعود الجميلي

هيفاء خميس عبدالله خضير

نوف محمد مشاري الرفدي

انعام عبدالوهاب موسى محمد

وضحة عساف مطلق العتيبي

منيرة فلاح فهيد العجمي

مها خلف عمير العتيبي

نعيمه مبارك مناحي العجمي

عايشة عبيد دهيسان الجويسرى

هالة عايض الرشيدي

مريم مجبل درنكس العازمي

وضحة عبدالرحمن عبدالوهاب التمار

بشاير خلف فضل المطيري

نورا سامي راشد السنان

مريم محمد علي الفيلكاوي

أحمد مبرك طحنون العازمي

عبدالله سعد مبارك الهيلع

عيد أحمد عيد العازمي

دليل مفلح اوتيد الصليلي

حسين محمد حسين المطيري

سلطان دوخى عطية المطيري

راشد ردن ناصر المطيري

راجح علي راجح الهاجري

حامد ذوقان غصن الضفيري

أحمد عبدالرحمن أحمد العبد الهادي

أحمد نجم عبدالله كنكونى

أحمد عبدالله يعقوب الكوت

حمود مشاري حمد المشاري

مبارك عبدالحميد جمعة سلمان

سليمان فهد سليمان الفهد

يوسف خالد أحمد المنصور

فواز بتال تويم الرشيدي

خالد مفلح خالد المطيري

محمد عبدالرزاق عبدالله بوقريص

علي مساعد يوسف المسيعيد العلي

عبدالرحمن وليد عبدالعزيز الهدلق

مشعل محمد علي محمد

سليمان حمود غازي العتيبي

علي جاسم محمد العليمى

مبارك بدر ناصر الودعانى

علي جمال منصور المطوع

محمد يوسف محمد الغانم

ناصر بدر راشد الغيث

فرج عادل مبارك الدعى

محمد عبدالله جراغ الحداد

أحمد عدنان أحمد الكندري

مشعل بندر بعيجان الحربي

علي محمد صفر اشكنانى

فهد جمال عاشور كنكونى

سعد خالد سعود العصفور الهاجري

علي عدنان علي الفزيع

أحمد محمد جاسم الشطي

بلقيسيا ايوب يوسف كمال

ضحى سعود عبدالعزيز الماص

نورة يوسف جاسم. الهاشل

منيرة ماجد سعود الزايد

موضي أحمد سعود مبارك سعود الرقوه

مريم محمد تركي الخميس

اشواق عبدالعزيز عيد الشمري

روان عادل حسين عباس

شهد بدر عبدالله البراعصي

هنوف عبدالحميد شيحان الشمري

يوسف حسين يوسف. اليوسفى

نورة بدر علي الحداد

مريم جلوي محمد العجيري

لطيفة عبدالرحمن محمد العجمي

مريم انور عيسي الراشد

سارة إبراهيم عبدالله الرويلى

رضوه عبدالله عبدالعزيز الرشدان

لولوة بدر عيسي العبد الجادر

لطيفة خالد عبدالله الهقهق

رؤى محمد مهدي العجمي

فاطمة نجيب بدر الردعان

شاهه أحمد محمد السبتي

سارة خليل إبراهيم العتيبي

نورا عبدالناصر شعيب المطيري

دلال أحمد عبدالمحسن المليفي

دانة باسل مكى العبد الرحيم

أمينة عبدالله محمد الإبراهيم الفيلكاوي

كوثر زيد علي الشمالى

رقية إبراهيم محمد امين توفيقي

ريم حسام جاسم المسيليم

عذاري وليد إبراهيم الجويهل

أسماء جابر أحمد الصقعبي

ليلى عبدالرحمن عبدالعزيز المطوع

عذوب محمد عبدالله الشايع

نور وليد خالد النصف

شذي جاسم محمد الأحمد

فجر أحمد عبدالله العدواني

فاطمة مجيد يوسف غلوم

فجر خالد نجم الصبر

شيخة ردهان حمود الموسى

نورة خالد محمد الهاجري

قماشه عبدالله عبدالجليل نقى

دلال محمود الكندري

سارة خالد محمد الكندري

روان عصام علي النعماني

نورة محمد هلال آل بن علي

دلال مبارك عبدالرحمن الميال

عذبه حمد صالح الشهاب

شيخة محمد ملفي العدواني

حنين خلف سلطان المنديل

لجين عبدالمطلب عبدالله السيد عمر

سارة عثمان عبدالرحيم الكندري

بسمة غازي عبدالرحمن العمر

حصة دعيع عليان الرشيدي

عزيزة محمد عبيد العنزي

مزنة راشد حمد المري

باسمة حمود سعود الجميلي

عهود خالد ضيف الله الروقى

غزية عبدالله سالم السبيعي

وسمية عبدالله ناصر العجمي

منى مبارك عجاج غافل

خزنة هادي قميصان العجمي

عيدة علي فالح المطيري

دلال راشد مسعود البطحانى

هند عبيد الحسين

مريم محمد عوض المطيري



وزارة التعليم العالي

حسنة منصور حسين المطيري

خديجة هاني حميد السماك

محمد فؤاد علي بوشهري

عبدالله هجاج دليم العتيبي

حمد محمد مشعان الرومي

هند منصور ذيب الفضلي



وزارة الداخلية

يوسف عادل سعود المحيلبى

طلال حميد فايز الرشيدي

عبدالله ناصر عبدالله الهاجري

سعد فهد سعد ضامر

خالد راشد مزيد ماشع

عبدالرحمن خالد جاسم سالم الهولي

ماجد غازي ماجد بوردن

حمد محمد شامي الراجحي

خالد حمد عوض المطيري.

عبدالله علي نشمي الضفيري

صلاح يوسف سعد العازمي

حمد مشعل أحمد الجريوى

وليد خالد نهير العنزي

السيد هاشم شاكر هاشم العلوي

ناصر منصور ناصر الحربي

خالد سعود خالد السميران

نايف خلف حواس الديحاني

بدر ناصر معتق الرشيدي

مرزوق وليد مرزوق الغريب

زيد عبدالرزاق علي الطيار

راشد سعود عواجه الرشيدي

محمد عبدالامير عايش السلامين

بدر نايف مسعد المطيري

حمد حميد مطر العنزي

عبدالعزيز فيصل مشعان سبيت

عبدالرحمن سعود فريح الحربي

نور ناصر محمد العيار

معالي باتل حمود المطيري

شهد محمد هجاج الجلاوى

دانة يعقوب يوسف السلمان

وصايف مبارك عبدالله الخشاب

الماس سيف عثمان ابو قماز

طارق مفرج عايش الحسيني

محمد سعود مبارك الشمري

شروق سليمان خلف العنزي

نورة عبداللطيف ضيدان الوقيت

ناصر خالد سعود العصفور الهاجري

حسناء نزال مجبل العازمي

نهار علي سالم العجمي

سليمان حسين أدبيان المطيري

وسن يوسف محمد الجسمي

غدير عبدالله علي المطيري

هاجر غنيم علي المطيري

ريم خالد عوض سلطان

أسيل خالد عبدالله الحربي

موضي عايض مهدي العجمي

سارة شايع عبدالهادي الهاجري

تسنيم خالد صالح البصيري

نوف محمود محمد بعركى

مريم عبدالحميد عايد العنزي

دلال عز الدين عبدالرحمن الحساوي

دلال فيصل خليل التوم

جاسم أحمد جاسم الدبيان

هنوف اسماعيل فيصل الخالدي

سارة جدوع مبارك الويحج الرشيدي

غزلان عجيل مجلاد الضفيري

فلاح صالح محسن الخالدي

محمد مفلح محمد الصليلي

عبدالعزيز جمال خضر السويدان

عذبي حسين مزيد الديحاني.

ريم خالد علي الملا

لولوة هشام محمد البشاره

لولوة عبدالله إبراهيم السمحان

مريم محمد أنور بخش

فاطمة عبدالعزيز جاسم النشمي

بزة عبدالوهاب خالد المسباح

آمنة ناصر باقر بهبهاني

إيمان خلف سعد سوارى

فاطمة عبدالآمير عبدالصمد نقى

عفاف حسين علي بن اسري

هيا أحمد علي بوفرسن

موزه فهد عيسى الردهان

حصة حمد عبدالمحسن الحماد

زينب خليل إبراهيم بو صلحه

أنفال محمد سعيد خلفان جمعة

هيا جاسم محمد الفارس

نورة بدر منصور المسعود

حصة أحمد سعد الوهيب

حوراء عبدالأمير محمد علي الصايغ

جمانة ناصر عبدالمحسن الفضلي

دانة سعود محمد المسلم

مها رياض محمود إبراهيم

شهد فوزي عبدالرزاق الخميس

أنفال حسين علي البقصمى

فاطمة مصطفى عبدالهادي المحميد

مريم رائد عبداللطيف النمش

هديل أحمد كعيد الظفيري

أسماء عبدالله جمعة أحمد

شوق ارشود جديعان العنزي

فاطمة يوسف حسين دشتى

نورة سعود محمد الدوسري

شهد خالد صنهات المطيري

مريم خالد صقر الغانم

شهد شريدة عبدالله المعوشرجي

زهرة ضياء أحمد بهبهاني

فاطمة جمال سيد علي الموسوي

عبدالله مخلد راشد العازمي

خالد محمد مرزوق الدويهيس

جراح مبارك شطي العنزي

فيصل حسين عبدالله الحسيني

عبدالله عادل علي الشويع

أحمد انور عبكل العبكل

محمد أحمد سعود الخميس

سعد سالم حسن العجمي

فهد محمود محمد بورسلي

عبدالرحمن فرحان علي العنزي

غنيمة مشعل عبدالله الحشاش

هاجر زعال مطنى الفضلي

الجازي جمال عبدالله الجسار

ناصر عبدالجليل قاسم بولند

مريم فيحان عبدالله الديحاني

مصبوبه منصور سالم العجمي

سيد رضا محسن سيد مسلم سيد مصطفى

رباب عبدالرضا الحلاق

نايف عايض ناصر العازمي

عبدالكريم محمد شبيب المطيري

مشاري غانم جمعان البريعص

سعد سالم ملوح سلامة

حوراء صباح محمد المطيري

محمد عايد عويس السبيعي

أحمد عيسى أحمد البطي بوطيبان

مريم أسامة فهد المشعل

هيا عبدالله اسماعيل الكندري

عذاري محمد بلال السعد

فاطمة ناصر بدران التراب

عبدالعزيز سعود عبدالله الخليفي

عمر علي عبدالكريم الشيحة

سعود محمد فرحان الغضوري العنزي

عبير طارق أحمد الجلاهمة

حنان عبدالهادي محمد السماك

وفاء عبدالله علي المنصوري

رقية عبدالرضا علي حاجية بوصخر

ورود محمد عبدالعزيز الهويدي

عبير فاضل عايد الفضلي

هيا بدر عبدالعزيز الصباح

مريم علي محمد أحمد

عنود فيصل فيحان العتيبي

بشاير سعود كامل السبيعي

فجر يوسف دلي العنزي

حسن فلاح حذيان العجمي

داود عبدالرحيم أحمد علي

سليمان عبدالعزيز سليمان المضاحكه

محمد كاظم حبيب جسام

محمد ثواب سمار ملوح

سليمان داود سليمان القناعي

أحمد سعود فرهود العتيبي

زينب محمد خضر الرفاعي

يحيى ناصر محمد السند

فاطمة حميد عباس بوعباس

نور مرزوق سلطان المرزوق

فاطمة عدنان راشد الماص

حصة يوسف مفلح البرازي

مريم عادل عبدالحسين رئيس علي

حوراء مهدي طاهر القطان

هناء علي سعود السعدي

فاتن رياض فيصل سالم عبدالوهاب المطوع

آلاء محمد جعفر العجمي

موضي بدر ناصر المطيري

مساعد درويش عبدالسلام درويش

شهد صالح محمد الفجري

غالية خالد فهد البالول

الدانة عبداللطيف أحمد العبيد

ناصر حسين محمد الشمري

شهد سيد أحمد سيد شبر سيد عبدالحسين

روان جمال هايف الرشيدي

اناف حمود عواد الفضلي

خالد محمد فهد العجمي

بدر فيصل أحمد البديوى

بدرية محمد عبدالمحسن الرقيعى

هبة أحمد عبدالرسول الصائغ

أحمد محمد أحمد دريس

حسن حيدر حمزة اسيرى

وسمية فهد فارس الخرينج

مضاوي فيصل محمد التناك

محمد عبدالعزيز حسن الحاظر

عايد خالد زبن العربيد

لولوة لافي العازمي

أمينة حسين عبدالعزيز العصفور

أسماء سلطان محمد العنزي

سارة سعد حوفان الهاجري

نور حامد مناحي المطيري

شهد وليد معرفي سفر

أحمد علي عبدالرضا بخش

شوق يوسف سعد الادغم العازمي

مراحب ناصر صياح العرادة

دلال فؤاد عبدالله مندنى

هيفاء محمد عبدالعزيز المواش

نوف عبدالله سوادى العنزي

صبا متعب لافي المطيري

غنيمة عبدالعزيز يعقوب الخلفان

حصة عبدالله مزيد الرجعان

عبدالله تراحيب عواض المطيري

حنان بدر حمدان المطيري

أنفال محمد فريح الخيوطي

حامد عبدالله سعيد حبشى

عبد الوهاب عدنان علي المحمد علي

لولوة خالد علي مدوه

منيرة سعد راجح الهاجري

ناصر محمود ناصر الصالح

ناصر فهد ناصر الدوسري

ضاري نافل حواس الشمري

ردن هادي ردن المطيري

محمد عبدالله عبدالكريم القطان

أحمد علي محمد العنزي

عبدالعزيز خالد مساعد المجرن

بدر صلال جعيدان العنزي

طلال عيد فنيطل العازمي

أحمد ناصر عيد المرتجى

مشعل مطلب زعل العازمي

علي مسعود طالب المري

رقية طارق أحمد مبارك

نور حمد حمود الروضان

ثامر فالح نايف المطيري

أنوار محمد عبدالله المطيري

نور وليد عبدالله الشايجي

بشاير موءيد يوسف المير

عبدالله مبارك عبدالله السهلي

بدر عبداللطيف حميدي الديحاني

سعود طلال سفاح العدواني

شهد فيروز سعد النصيب

رغد عادل خليفة الشاهين

محمد أحمد شهاب الفندي

مشعل عزيز نواف العنزي

حنان جمال عبدالكريم

فاطمة حسن علي الدوسري

عبدالعزيز زايد هجاج زايد

سارة صالح ناصر المسلم

مى خالد عبدالعزيز الرقوه

فهد دخيل فهد الطشه

انوار عبدالوهاب علي النقى

نوف خالد محمد الحملي

علياء جاسم محمد القلاف

فاطمة جمال مبارك متعب الربيعان

فواز عبدالله سعد المطيري

مريم سامي يعقوب ابوارجيب

سلطان حسين عايض الرشيدي

شهد باسم مبارك بوقماشه

مشاري مشعل بدر المطيري

محمد سلمان زنيفر العازمي

محمد فضل سمير العنزي

اروى ناصر سليمان المصري

عبدالعزيز محمد مطلق الهدبة

لطيفة سليمان ثنيان العميري

نورة سعود جليدان الحمد

أبرار فهد دغيم المطيري

عائشة سعود جليدان الحمد

حليمة ياسين ادريس أحمد

نجلاء عبدالعزيز خليفة الشنفا

حمد سعود طراخم العتيبي

حنان نبيل حمد العمار

سميه عبدالرحمن عبدالله الكندري

عبدالله حمد عبدالله العنزي

فهد خالد محمد العجمي

محمد راشد حامد العنزي

أنوار مشعان حجرف العتيبي

شهد حسين مهدي طاهر

عبدالله سعد خالد العازمي

خالد طالع مبروك الشلاحي

محمد مبارك مفرح العازمي

عبدالله سعد فهيد الجعيدى العازمي

أمثال حفيظ شافي العجمي

مشاري خالد ناصر العتيبي

نورا عبدالله سعد الفليج

فهد بسام إبراهيم العصفور

زبن هزاع مزبان السعيدي

محمد عبدالرحمن عبدالله الكندري

منيرة مشاري عبدالهادي المطيري

جنان أحمد جاسم الخنفر

مشعل سرور خالد السيحان

عائشة صلاح بدر البصارة

ممدوح ثاني جاعد ثاني العنزي

عبدالرحمن عبدالله خالد الحربي

فاطمة ناصر عبدالله محمد

عبدالهادي ناصر عبدالهادي العجمي

أفراح محمد سالم احمير

محمد حمد فلاح المطيري

محمد سعود محمد المطيري

نورا ضاحي جعيثن المطيري

عيسى شريد مسلم الرشيدي

دلال خالد سليمان المنصور

آلاء عمر عبدالله السيد عمر

خير النساء سلمان عبدالله القلاف

خالد عيد سارى العازمي

محمد هادي محمد علي بوخلف

ماجد نشمي غازي الشمري

سبيكه عبدالعزيز عبدالله المسعود

ضاري مضحى سفاح الظفيري

في صالح إبراهيم المعجل

فاطمة خالد علي الصباغة

وجدان فاضل طالب العجمي

روان أحمد خليل الشطي

فجر محمد مبارك خلف السالم

خالد غريب نزال الصليلي

فهد محمد عبدالله العتيبي

ضاري مبارك دليم المطيري

عبدالعزيز عادل سليمان السليطي

مبارك نواف حمود الحصم

فريال ساير محمد الظفيري

سعود سالم جمعان الغريب

عبدالعزيز محرف سند الهاجري

إبراهيم خليل إبراهيم السعيد

نغم أحمد سليمان بورسلي

يوسف مبارك عبدالله العدواني

دانة فؤاد عبدالله الناصر

خديجة حسين علي غلوم

لولوة عثمان عبدالرحيم الكندري

خالد ثامر مطلق الجدعي

سلطان مبارك عبدالهادي العدواني

سليمان مشعل سليمان السعيد

سهام ناجي حسين العجمي

عبدالله عوض كليب المطيري

عبدالله جمال مشاري الرفدي

عبدالله كميخ عبدالله العجمي

فرح أحمد إبراهيم جوهر

خالد حمود عواض العتيبي

بشاير محمد علي العدواني

محمد حمد جديع الدوسري

نوف سعد محمد الرمثان

انوار حسين محمد الجبلى

لولوة ناصر علي الحمدان

عبدالله فؤاد عيسى الحمر

نايف بدر عبدالله العتيبي

روان رفيد عبدالله العنزي

شيخة مشعل عبدالله الجرى

طامي ترحيب ماجد المطيري

غدير مهدي خضير حبيب

مريم عماد عبدالله الخميس

عبدالعزيز جمعة سعد السعد

إسراء اسحق طاهر الصراف

حصة علي صالح الهويدي

شوق يوسف صالح حمادة النهابه

لولوة سليمان محمد بوخضور

مشعل سلمان مفرح الرشيدي

هيا جاسم محمد بن سلطان

فجر علي ناصر الصليهم

خالد عبدالله فهد الحميضان

رغد نادية جلال محمد ملحم

منار مضحي عوض الحربي

محمد لطس مدغم العازمي

وليد صاهود عايش العازمي

بشرى محمد عبدالله العنزي

صالح سعود صالح الصالح

سارة نواف مطر الرشيدي

علي صبيح شعبان غلوم

عبدالوهاب أحمد عبدالوهاب الرقم

موضي عبدالله إبراهيم المياس

دانة سعد عشوي العازمي

سارة نبيل خالد عبدالرزاق عبدالجبار

فاطمة حسين علي السيد عبدالحسين

فاتن سعد محمد المطيري

سليمان عبداللطيف عبدالله حيدر

عبدالعزيز راشد محمد الرويشد

عبدالله مصطفى عبدالله إبراهيم

مريم أحمد صالح العسعوسي

أحمد مجهول موازى غايب

عبدالعزيز عايد شباب الهاجري

دانة سمير عايد العيد

فاطمة جابر غلوم عوض

دلال محمد عبدالله عبدالعزيز

نرجس منصور صيوان الشمري

هيا فوزي يوسف اليماني

نور محمد علي الخليفي

زينب جاسم محمد الصقر

رشا عبدالله سعود العجمي

مها خالد هويدي العصيمي

دانا متعب ندا الحربي

خالد عبيد الله رابح الرشيدي

جواهر جمال ماجد السالم

لطيفة خالد عبداللطيف جارالله

نورة عثمان سليمان العبد الهادي

بتول محمد عبدالحميد الصفار

فهد محمد صالح الحبيل

عهود حمد جابر المري

سارة محمد شتحان الظفيري

هند حمود نزال العنزي

حبيبه عدنان عبدالله الكندري

بدرية سامي إبراهيم المهيني

أحمد مغيظ سرحان العنزي

عبدالعزيز محمد كرم حسين محمد

عبدالعزيز خالد بندر المطيري

حنان فيصل حسن الكندري

سلطان مزبان راجي السعيدي

حنان محمود عبدالعزيز الراشد

زينب عباس علي عباس

عبير فيصل عيسى الحداد

فرح محمد إبراهيم عبدالله

حمد محمد أحمد ارحمة

جمانة عبدالعزيز سعود الصديقي

حصة اسماعيل حسن الأنصاري

فاطمة عبدالكريم مصطفى العبدالله

غالية جمال ناصر الشطي

بشاير صلاح فلاح ما حسين

دانة خالد محمد السبيعي

دانة زيد فهد الخبيزي

شوق مشاري شاهر المطيري

عذاري سعود عبدالعزيز الغيث

عائشة عبدالعزيز راشد الهلال

جابر مبارك جابر الهاجري

خليفة عماد سعود الخليفة

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن القطان

العنود شعيب شباب المويزري

عبدالرحمن عبدالكريم محمد السيف

عنود سليمان عقلة العنزي

دلال طارق موسى الصراف

فاطمة حسين سيد علي علي

نجد عبدالرزاق فيحان العتيبي

فاطمة أحمد محبوب الدهام

شهد محمد اسد حسن

دانة مرشد راشد المطيري

شهد أحمد اسحاق كمشاد

نسيمه ناصر علي القبندى

خالد سليمان عبيد الهاجري

اصايل شارع فهد العجمي

بتول حسين نوري جبار

إسراء محمد هاشم صبر

عبدالله حسن عبدالله الكندري

أبرار علي ارشيد الرشيدي

عبير خير الله ماضي حمزة

عمر فوزي أحمد ناصر القلوشى

مريم راشد عذبي المبارك

بدر محماس مشرع خلف

اوضاح سعد حمود العدواني

أماني عبداللطيف عبدالوهاب الشهاب

هيا فهد عبدالرحمن الفرحان

عائشة يوسف عبدالرحمن الصفران

روان ناصر عبدالكريم اليعيش

سارة خالد عبدالله بوشهري

عائشة بدر ناصر حسين

فاطمة محمد ربيع العرادة

روان طارق عبدالمحسن الخبيزى

فاطمة هشام محمد الناصر

بندر محمود حسن الرفاعي

داليا محمد علي الفلاح

فاطمة عبدالهادي عبدالرزاق العطار

عبدالله أحمد صالح الحمود

مريم محمد أحمد كمال

فاطمة فؤاد حبيب المجادي

دلال نوري خلف بن سلامة

ريم عبدالله حمود الفضلي

آمنة طالب جاسم الحميدي

آمنة مختار عبدالرحمن حيدر

دلال عبدالعزيز عبدالمحسن الدعيج

سارة وليد عبدالحسن حجي علي

حوراء عبدالهادي عبدالرسول بوعباس

سارة جواد أحمد عبدالرضا

سلمى علي سالم الختلان

صالحه سعد عبدالهادي العميرة



وزارة الشؤون الإجتماعية

عهد محمد عبدالله الديحاني

مها سعد فهد بزيع

آمال محمود عبدالله البلوشي

دانة حمد فلاح القرينى العازمي

شيخة عيد مطلق المطيري

عبد المحسن طامي عبدالمحسن المقاطع

سارة وائل عيسى العسعوسي

رفعة حمد فالح العازمي

مرام عكشان منصور العجمي

نجلاء عبداللطيف عبدالله المهمل

مريم مريف صالح البذالي

طارق ساير عوين ظاهر الشمري

مريم عبدالرحمن محمد إبراهيم

ضحى محمد هلال العنزي



وزارة الصحة

محمد عبدالرزاق محمد جعفر آل رشيد

فرح إبراهيم حسين المذكور

عذوب أسامة علي البشارة

فجر طارق محمد شريف العوضي

حصة فالح حسن السبيعي

فهد ناصر صحن الخرينج

حوراء اسماعيل عبدعلي الشطي

ديما نادر صلبي العتيبي

فهد قبلان مشعل الرشيدي

فهد عويد محمد الرشيدي

عبدالله عبيد عبدالرحمن الشريف

فواز علي فالح جامع العازمي

عبدالله يوسف أحمد المجيبل

فهد عادل فهد العبد الهادي

عبدالله أحمد خضير نهار

محمد نجيب محمد شعيب

عيسى أحمد عيسى المذن

مريم مساعد حميد العقاب

خديجة موسى راشد ماجكي

محمد عبدالله حمد السهيل

ماجد ماجد راشد المضيان

أنوار علي مبارك الدليمي



وزارة العدل

نوير ناصر ضيف الله العتيبي

دلال اسماعيل حسين الكندري

سارة خالد عبدالمجيد الدوسري

وضحة محمد فلاح العجمي

بندر حمود عياد المطيري

مشعل سند مليح العنزي

خالد ناصر حمد بولبقة

خالد مشل كمعان لافي

غانم هادي محمد اللميع العازمي

أماني أحمد باقر مراد

عبدالله محمد الرشيدي

هديل عبدالهادي المسعود

هزاع مطلق محمد الصانع

هاجر سرور مرزوق الرشيدي

محمد عبدالكريم عبدالكريم محمد

محمد مطلق سعدون الرشيدي

عذبي سليمان سفاح الظفيري

مهنا نايف مهنا العدواني

يوسف يعقوب يوسف مسلم

بدر فيصل بدر الفرحان

عبدالرحمن يوسف اسماعيل ارحمة

منيرة حمد جاسم الحبشى



وزارة الكهرباء والماء

عبدالله سعد هلال العنزي

يوسف عيد عبدالله شوق

أحمد مطلق غالى راشد

علي سعيد علي الشهري

سلوى هاشم سيد مرتضى القزويني

حصة بدر عبدالرسول القلاف

عروب أحمد عبدالله الكندري

عبدالله خلف مطلق الرشيدي

سعاد يعقوب عشبان العنزي

محمد محمود مختار جراغ

علي عبدالرحمن شريد المطيري

زهراء حسن محمد اشكنانى

علي محمد علي غلوم

عبدالعزيز علي فلاح العازمي

حمود محمد قطيم المطيري

هاني نعير نعير الهاجري

يوسف علي شبيب الرشيدي

فهد نايف محمد المجلاد

سعد سند دوان البذالي

خالد علي مبارك العازمي

بندر برجس درع الدوسري

عبدالله عبدالكريم ذياب المطيري

عبدالعزيز أحمد إبراهيم سعد مريخي



وزارة المالية

عبدالله عامر هلال المطيري

أميرة حسين محمد الجفيره