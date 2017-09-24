أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الاحد عن اعتقاده بان واشنطن "لن تتجرأ" على توجيه ضربة لكوريا الشمالية "لأنها تعلم ان بيونغ يانغ تملك اسلحة نووية".

وأوضح لافروف في حديث بث على موقع وزارة الخارجية الروسية الالكتروني الرسمي "ان الامريكيين يعلمون جيداً بوجود اسلحة نووية لدى كوريا الشمالية ولهذا لن يوجهوا ضربة لها".



وحذر من ان "العالم يمكن ان ينزلق نحو الهاوية اذا لم تراجع واشنطن مواقفها وتعتمد على تحليل المعطيات المتوفرة بدقة في التعامل مع كوريا الشمالية".



ولفت الى ان مئات الالاف من المدنيين سيعانون في حال نشوب نزاع ليس فقط في كوريا الشمالية بل في كوريا الجنوبية واليابان وحتى روسيا والصين أيضا.



وحث لافروف على التعامل مع بيونغ يانغ بطريقة "الاقناع كي نتجنب حدوث نزاع واسع النطاق ".





