عبدالعزيز الفضلي

حددت وزارة التربية أسماء 24 مدرسة لتنفيذ مشروع المقاصف المدرسية، والذي اعتبرته ضمن المشاريع الصغيرة بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات ذات الصلة وذلك بواقع مدرستين من المرحلة الثانوية ومدرستين من المتوسطة من كل منطقة تعليمية .

وستطبق الوزارة المشروع في تلك المدارس بشكل تجريبي على ان يتم تعميمه على بقية المدارس في حال نجاحه .والذي يعد من المشاريع الصغيرة الهادفة التي تخدم الشباب ويعود عليهم بالمنفعة، وطلب القطاع المالي من قطاع التعليم العام تزويده باسماء وارقام هواتف مدراء المدارس المرشحة لكي يتسنى له التنسيق معهم لتنفيذ المشروع في المدارس المبينه في الجداول التالية