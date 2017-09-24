عبدالكريم أحمد

أجلت الدائرة الثامنة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار علي الدريع دعوى دخول مجلس الأمة المتهم بها 70 مواطنا بينهم نواب سابقون وحاليون وناشطون، إلى الثاني من شهر أكتوبر المقبل لإعلان الشهود.

وجاء ذلك بعدما طلب عضو هيئة الدفاع عن المتهمين بطلب شهود رأت أن شهادتهم تصب في صالح المتهمين.

كما أرجأت ذات المحكمة الدعوى المتهم بها 21 مواطنا بينهم ناشطون ونواب سابقون وحاليون بترديد خطاب النائب الأسبق مسلم البراك، إلى الثاني من شهر أكتوبر المقبل.

وتخللت الجلسة حضور دفاع عدد من المتهمين المحامي محمد الحميدي حيث طلب رد الهيئة القضائية وإرجاء الدعوى لاستكمال إجراءات الرد.