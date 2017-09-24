أكد مسؤول في وزارة الاشغال العامة الكويتية اليوم حرص الوزارة على رفع كفاءة موظفيها في العديد من مجالات العمل لاسيما التحويل الرقمي للمعلومات (الرقمنة) والمخططات التنفيذية للمشروعات.



جاء ذلك في تصريح للوكيل المساعد لقطاع الشؤون الهندسية الصحية بالوزارة م.خالد العنزي للاعلان عن الورشة التثقيفية الاولى لفريق عمل متابعة آلية تخصيص الاراضي باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (جي اي اس) المقرر تنظيها يوم غد.

وأضاف العنزي ان (الاشغال) تولي نظم المعلومات الجغرافية اهمية قصوى بغية الاستفادة منه في المشروعات التي تعمل على تنفيذها كونه يسهم في توفير الكثير من الجهد والوقت والانذار المبكر ودعم اتخاذ القرار.

وأفاد بأن الوزارة قامت بتشكيل فريق عمل لدراسة امكانية تطبيق هذا النظام بشكل دقيق ومدروس فضلا عن اصدار عدة قرارات تسهم في دعمه ، لافتا الى تعاونها مع معهد الكويت للابحاث العلمية لاصدار المجلد الخاص (خارطة الطريق لنظم المعلومات الجغرافية).

وأشار الى ان الاصدار المشار اليه يسهم في تحديد احتياجات الوزارة الفعلية وكذلك تحديد المواصفات والمتطلبات الفنية الواجب توافرها عند تسلم المشروعات من قبل المكاتب الاستشارية والمقاولين.

ولفت العنزي ان الورشة المقررة يوم غد من شأنها التعريف بالدور الذي قامت به وزارة الاشغال من خطوات متقدمة في مجال نظم المعلومات الجغرافية وكيفية إدراج تلك المواصفات بعقود المشروعات المزمع طرحها، فضلا عن التأكد من قيام الاطراف المتعاقدة بتقديم متطلبات المواصفات المشار اليها وادراجها بمستندات العقود (المواصفات الخاصة و الشروط المرجعية)