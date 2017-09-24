بحثت اللجنة الوطنية لأمن وتسهيلات الطيران الكويتية في اجتماعها الأول اليوم برئاسة رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود التعديلات اللازمة على البرنامج الوطني لأمن الطيران تماشيا مع القانون الدولي والمتطلبات المحلية والدولية.

وقال رئيس المكتب الفني في (الإدارة العامة للطيران) م.سعود المحروس عقب الاجتماع ان اللجنة ناقشت التوصيات والمقاييس والاجراءات المنصوص عليها في البرنامج الوطني لأمن الطيران وفق القوانين الدولية للطيران المدني الدولي (الايكاو).

وأضاف المحروس ان اللجنة معنية بمهمة الاشراف العام في دولة الكويت لتحديد السياسات التي تتعلق بشؤون أمن الطيران دوليا ومحليا عبر اصدار التوجيهات ذات الصلة لجميع الجهات الحكومية والعاملة في قطاع الطيران المعنية بأمن المطار داخل البلاد.

وذكر ان اللجنة تختص باعتماد التوصيات والاقتراحات والدراسات والتقييمات المقدمة لها من خلال اللجنة الفنية التنفيذية المنبثقة لتضمينها في البرنامج الوطني لأمن الطيران حسب الدواعي والتهديدات والمتطلبات الأمنية.

وبين ان اللجنة تشرف على اعداد التعديلات اللازمة على البرنامج الوطني لأمن الطيران حسب الآلية المعتمدة لهذا الشأن وتماشيا مع القانون الدولي والمتطلبات الدولية والمحلية بما في ذلك أعمال التدخل غير المشروع.

يذكر أن اللجنة الوطنية لأمن وتسهيلات الطيران الكويتية تشكلت في يوليو الماضي بقرار من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية رئيسة المجلس الأعلى للطيران المدني هند الصبيح. وتضم اللجنة في عضويتها وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري نائبا للرئيس وآمر القوة الجوية بوزارة الدفاع اللواء ركن طيار عبدالله الفودري ووكيل وزارة المالية خليفة حمادة.

كما تضم اللجنة في عضويتها المدير العام للإدارة العامة للجمارك جمال الجلاوي ونائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي عماد الجلوي ونائب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي فهد الوقيان وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال أمن المطار