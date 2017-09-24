أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.فالح العزب اليوم الحرص على دعم ورعاية اليتيم لافتا الى دور دولة الكويت الرائد في هذا المجال.

وقال العزب في كلمة بمناسبة افتتاح مبنى الهيئة العامة لشؤون القصر بمحافظة الأحمدي ان المغفور له بإذن الله الشيخ احمد الجابر تبنى دار الايتام عام 1938 وتطورت هذه الايقونة واصبحت الهيئة العامة لشؤون القصر التي نفخر بها في كل المحافل والميادين الاقليمية والدولية.

واضاف ان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية استفادت من التجربة الكويتية في رعاية اليتيم اذ دشنت العديد من الهيئات المشابهة لعمل الهيئة في تلك الدول.

واوضح ان (شؤون القصر) ترتكز في عملها على رعاية اليتيم ومن هم محجور عليهم حتى بلوغ سن الرشد ، لافتا الى ان الهيئة تقدم خدماتها لنحو 43 الف حالة 13 ألف منها في محافظة الاحمدي.

ولفت الى ان دولة الكويت وبتوجيهات اميرية سامية حريصة كل الحرص على تقديم كل الدعم للمشمولين بخدمات هيئة شؤون القصر.

واشاد العزب بدور وزير الاشغال العامة م.عبدالرحمن المطوع ومنتسبي الوزارة على ما بذلوه من جهود في تقليص الدورة المستندية والاسراع في إنجاز هذا المبنى الذي يعد مصدر فخر للجميع.