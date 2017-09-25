جددت «مهندسون بلا حدودـ الكويت» حرصها على التعاون مع جمعية المهندسين وغيرها من منظمات المجتمع المدني غير الربحية، مشددة على أن التكامل والتعاون بين هذه المؤسسات وخاصة المهنية منها سيساهم في دفع مسيرة العمل التطوعي بالكويت ويعزز مساهمته في تحقيق التنمية التي تنشدها الدولة.

جاء ذلك في ختام لقاء عقدته رئيسة «مهندسون بلا حدود ـ الكويت» م. زينب القراشي مع رئيس جمعية المهندسين م. فيصل دويح العتل وأمين السر م. فهد ارديني العتيبي وعضو مجلس الإدارة المهندس عبدالعزيز الذايدي ومدير عام الجمعية المهندس حسين ششتري.

وقامت القراشي وبمشاركة مديرة المشاريع الهندسية في «مهندسون بلا حدود ـ الكويت» سارة الوزان ومدير العلاقات العامة المهندس حسن الحمد بتكريم العتل والجمعية لتعاونهم في إنجاح منتدى «تشييد» الذي نظمته «مهندسون بلا حدود ـ الكويت» مع موقع «تشطيباتي» برعاية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري مؤخرا وشهد مشاركة واسعة حيث بلغ عدد المشاركين فيه نحو 260 من المهندسين وغيرهم من فئات المجتمع.

وأوضحت القراشي، أن علاقتنا مع زملائنا في جمعية المهندسين الكويتية تتسم بالتعاون والحرص على انجاحه بمختلف المجالات، مشيدة بالدعم الذي تلقاه من الجمعية، وهذا ليس بغريب عليهم فأنا عضو مجلس ادارة سابق وما أزال أتولى منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية.

وختمت القراشي: إن تكريمنا للزميل العتل وللأخوة في مجلس ادارة الجمعية والمتطوعين فيها مستحق وشهادتنا بهم مجروحة، ونحن نجدد روح التعاون بيننا، ونلتقي معا في تحقيق هدفنا الكبير وهو خدمة الكويت وأبنائها في كل المواقع.