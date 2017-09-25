عادل الشنان

أوضح رئيس اتحاد ملاك شقق مشروع شمال غرب الصليبخات عبدالله غلوم القطان حرص وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل على تذليل كافة المعوقات التي تواجه الاتحاد والملاك.

وأضاف القطان في تصريح له عقب لقائه الوزير أبل أمس «لمسنا اهتماما من الوزير لتذليل جميع المعوقات وحث جميع الجهات المعنية للقيام بدورها لخدمة المواطنين».

وقال القطان «نقلنا خلال اللقاء مطالب أخواتنا وإخواننا ملاك شقق مشروع شمال غرب الصليبخات، خاصة ما يقع ضمن مسؤوليتنا المباشرة كاتحاد للملاك، وقد حث الوزير جميع المعنيين بمعالجة جميع المعوقات والتواصل مع الإدارات والقطاعات المسؤولة عن المشروع سواء داخل المؤسسة العامة للرعاية السكنية أو خارجها».

وأشار القطان إلى أنه جرى خلال اللقاء استعراض بعض المسائل المتعلقة باتحاد ملاك شقق مشروع شمال غرب الصليبخات ومن بينها بنك الائتمان ووزارة الكهرباء والأشغال وغيرها فيما يتعلق بالخدمات والمرافق العامة المشتركة والتي تقع ضمن صميم مسؤوليات الاتحاد.

وحضر اللقاء مدير عام اتحاد ملاك شقق مشروع شمال غرب الصليبخات حسين عبدالخضر وعضو مجلس إدارة الاتحاد جاسم الحداد.

من جهة أخرى، وزعت «السكنية أمس» بطاقة دخول قرعة الدفعة الأولى من القسائم الحكومية في مشروع مدينة جنوب المطلاع (إن 2)، على المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية حتى 9 فبراير 2012.