عادل الشنان

كشف مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن انتهائها من تجهيز مستندات مناقصة مشروع البنية التحتية وما يصاحبها من خدمات وطرق رئيسية في اراضي جنوب عبدالله المبارك في الربع الأول من الشهر الجاري.

وأشار المصدر إلى ان المؤسسة قامت فعليا بانتهاء من تجهيز المستندات وإحالتها الى الإدارة المعنية تمهيدا لطرحها من ضمن المناقصات والإعلان عنها في الجريدة الرسمية.

وبين أن المؤسسة قامت بتجهيز المستندات الخاصة بالمشروع منذ انتهاء اعمال التصميم والتخطيط، اضافة إلى ربطها بالجدول الزمني الخاص بالأعمال المقرر تنفيذها لمجلس إدارة السكنية خلال السنة المالية الحالية، لافتا إلى وجود التزام فعلي بجميع مكونات الجدول وما يحتويه من أعمال.

وتوقع أن يتم الانتهاء من دراسة المستندات الخاصة بالمشروع وطرحها من قبل لجنة المناقصات في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل يليها انتظار انتهاء الدورة المستندية للطرح الأولي ومن ثم ترسية الأعمال على المقاول الفائز وتوقيع العقد وتسليمه الموقع للتجهيز.