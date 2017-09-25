عاطف رمضان

قالت وكيلة وزارة الدولة لشؤون الشباب الشيخة الزين الصباح في تصريح لـ «الأنباء» أن المشاركين في الملتقى الاعلامي العربي الذي اختتمت فعالياته في ١٥ سبتمبر ٢٠١٧ قاموا بإعداد وثيقة شبابية إعلامية سيتم تقديمها الى جامعة الدول العربية.

وأضافت الشيخة الزين الصباح أن هذه الوثيقة تتضمن جميع توصيات المجتمع الشبابي فيما يخص القضايا الإعلامية الشبابية التي تخصهم.

وأعربت الشيخة الزين عن أملها من خلال تفاعل جامعة الدول العربية مع هذه الوثيقة ان يتم وضع حجر أساس لمنظومة متكاملة يبني من خلالها صناعات متكاملة ومستمرة للشباب المختص في مجال الاعلام وغيره من المجالات الاخرى.

وأوضحت ان وزارة الشباب ستقوم بتنظيم العديد من الملتقيات الخاصة بالمجتمع الشبابي العربي وذلك تحت مظلة «الكويت عاصمة الشباب للعام 2017».

واشارت الى ان الوزارة في طور اعداد السياسة الوطنية للشباب التي سترى النور خلال الفترة المقبلة.

ولفتت الى ان السياسة الوطنية للشباب عمل يتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة والمجتمع الشبابي، موضحة انها تعبير صريح عن التزام الدولة تجاه الشباب ونحو ضمان الحياة الكريمة لهم، وطريقة معتمدة لضمان تنمية وتطوير الشباب على المستوى الشخصي والعملي.

وبينت أنها ممارسة منظمة يشارك فيها جميع أصحاب المصلحة من حكومة وشباب والمؤسسات الحاضنة والمدنية، في سبيل تحقيق طموحات الشباب كمواطنين لتلبية احتياجاتهم وتوفير فرص العمل لهم وتمكينهم من القيادة.