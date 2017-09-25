الشريحة المستهدفة من سن 14 إلى 16 سنة

لفت الناطق الرسمي لوزارة الدولة لشؤون الشباب ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ناصر العرفج إلى أن الوزارة حريصة على تكثيف الأنشطة والفعاليات الصيفية من أجل استثمار وقت الشباب بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع في كافة المجالات، مبينا أن الوزارة تبنت أكثر من 150 نشاطا صيفيا.

وقال العرفج في تصريح صحافي: إيمانا منا بأهمية دور الشباب في تنمية وتطور المجتمع وتشجيعهم على العمل الميداني وكسب الخبرات وصقل مواهبهم تمت الشراكة مع وزارة الإعلام في دعم دورة المراسل الصغير التي تهدف إلى تنمية قدرات الشباب في المجال الإعلامي وممارسة الإعلام، وذلك عن طريق كتابة التقارير الإخبارية وتنفيذ تقارير إذاعية وتلفزيونية.

وأضاف أن الشريحة المستهدفة لدورة المراسل الصغير هم الشباب من سن 14 إلى 16 سنة من كلا الجنسين، شريطة أن تكون هناك موافقة نصية من ولي أمر المتقدم للدورة، وأوضح العرفج أن الدورة اختتمت في 23 الجاري، وسيتم منح مجتاز الدورة شهادة رسمية من قبل وزارة الإعلام.

وأكد اهتمام الوزارة بمد جسور التعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بالشباب من أجل تحقيق متطلبات الشباب وشغل أوقات فراغهم بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع وتمكينهم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية وتأهيلهم في سوق العمل سواء أثناء دراستهم أو بعد الانتهاء منها، مبينا أن الوزارة تسعى دائما إلى مد يد التعاون مع الجميع لخدمة الشباب ودعمهم.

ودعا الشباب إلى تقديم مشاريعهم ومبادراتهم لوزارة الدولة لشؤون الشباب عبر موقعها الالكتروني الرسمي www.youth.gov.kw، مؤكدا ترحيب الوزارة بالمشاريع الابداعية وتقديم جميع أنواع الدعم للشباب الكويتي لدفع مهاراتهم وصقل مواهبهم في شتى المجالات.