كشف نائب المدير العام لجمعية النجاة الخيرية د.جابر الوندة عن أن الجمعية تتطلع لان تصبح ضمن قائمة الجمعيات الإنسانية المعتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة لتشارك في الجهود ووضع الخطط والرؤى والاستراتيجيات للعمل الإنساني العالمي.

وأضاف د.الوندة أنه التقى كلا من وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، وكذلك سفير الكويت لدى بنيويورك السفير منصور العتيبي، وذلك على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها رقم 72.

وأوضح انه قام بتسليم تقرير جمعية النجاة الخيرية عن اعمالها في التنمية المجتمعية في مختلف المجالات، وبين ان التنمية المجتمعية في الجمعية ترتبط ارتباطا وثيقا بالأهداف والسياسات الوطنية والمحلية للكويت حيث تشهد البلاد تطورا ملحوظا في المجال الإنساني والخيري والتطوعي نتيجة الرؤية الواضحة وتبني الأهداف الاستراتيجية الموضوعة كونها مركزا انسانيا عالميا، وعلى اثر ذلك قامت بوضع العديد من السياسات التي تحقق أهدافها الاستراتيجية المتعلقة بالتنمية المجتمعية المتكاملة والشاملة.

وأضاف الوندة أن التنمية المجتمعية في النجاة تتوافق مع عدة اتجاهات أهمها دعم عملية التعليم وتذليل العقبات أمام طلاب العلم المحتاجين، واعتماد منهج الرعاية المتكاملة والشاملة في مختلف مجالات الشراكة، ودعم الرعاية الاجتماعية مختلفة الشرائح، وتعزيز أبحاث المسؤولية الاجتماعية والتدريب الأكاديمي، ودعم الخدمات المختلفة لفئات المجتمع الخاصة.