ليلى الشافعي

في حلة خضراء كست مركز فاطمة الوقيان في أحد أجمل أعراسها لخاتماتها في مشروع «سابقي الزمان واختمي القرآن»، حيث غطى الورد والمشموم أركان المركز، وألبست الزوايا اللون الأخضر احتفالا بخاتمات القرآن الكريم، التي بلغ عددهن (16) خاتمة لكتاب الله، تم عمل «جلوة» من التراث الكويتي القديم لهن.

بدأ الحفل بقراءة من الذكر الحكيم، عقبها كلمة لأم مشروع سابقي الزمان واختمي القرآن الشيخة المحفظة عائشة الصفي ذكرت فيها شرف حفظ القرآن الكريم وفضله على المسلمين والمسلمات.

«يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة، اقرأ واصعد فيقرأ، ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه» وذكرت عدة أحاديث عن منزلة أهل القرآن، منها «يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حَلِّهِ فيُلبس تاج الكرامة، ثم يقول يا رب زِدهُ فيُلبس حُلَّة الكرامة».

من جهتها، تناولت سفيرة السلام والمحبة م.عواطف السلمان أهمية العمل التطوعي وتاريخه في دولة الكويت، وأشادت بهذا الانجاز العظيم في فترة الصيف والذي كان نتيجته (16) خاتمة وأكثر من (140) حافظة و(50) شيخة من بنات الكويت المتطوعات والمؤهلات لتحفيظ كتاب الله، وفي دقائق جميلة أثرت الشيخة فائزة الرفاعي القاعة بمحاضرتها عن أثر التطوع في حياة الانسان، بعدها تم عرض فيديو توثيقي للضيوف اثار الذكريات في هذا المركز بفترة الصيف، فبينما كان الناس يقضون عطلتهم جنّدت الحافظات والشيخات المتطوعات أنفسهن في العمل مع القرآن وخدمة كتب الله.

بعدها أزهى المكان بالمشمر الأخضر والياسمين والمشموم إعلانا عن تخريج (16) خاتمة في عرس فلكلوري من الطراز القديم مرددات «أمينة في معاليها مليحة في أمانيها تجلت وانجلت حقا سألت الله يهنيها»، تم تبادل التكريم من إدارة المركز إلى الخاتمات والحافظات والشيخات وضيوف الشرف وكرمت رئيسة المركز كفا العنزي من قبل الحافظات ومن قبل وكيلة المركز أميرة الفرج التي القت كلمة معبرة عبرت فيها عن شكرها وامتنانها لرئيسة المركز، كما شكرت جريدة «الأنباء» على اهتمامها الدائم بكل ما يخدم الدين.

أسماء الخاتمات

1 ـ الخاتمة رفقة ابراهيم البالول.

2 ـ الخاتمة لبابة البصارة

3 ـ الخاتمة نوال الكندري

4 ـ الخاتمة هيا الهتلاني

5 ـ الخاتمة خديجة الرويح

6 ـ الخاتمة معالي السويدان

7 ـ الخاتمة عائشة الحربي

8 ـ الخاتمة لطيفة الكندري

9 ـ الخاتمة عذبية الحسيني

10- الخاتمة مها العنيزي

11 ـ الخاتمة نورية الخشرم

12 ـ الخاتمة فاطمة سالم

13 ـ الخاتمة منى البالول

14 ـ الخاتمة فاطمة هاجد

15 ـ الخاتمة رفعة العجمي

16 ـ الخاتمة طيبة السلطان

17 ـ الخاتمة مها ذعار