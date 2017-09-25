ليلى الشافعي

أطلقت إدارة التخطيط والمتابعة في الأمانة العامة للأوقاف الحلقة الثانية من سلسلة لمحة تخطيطية عبر حسابات الأمانة في وسائل التواصل الاجتماعي تناولت رؤية ورسالة الامانة العامة للأوقاف في خطتها الإستراتيجية.

يذكر أن سلسلة لمحة تخطيطية هى سلسلة فيديوهات هادفة قامت بإعدادها هند الحبيل ـ موظفة بإدارة التخطيط والمتابعة تحت إشراف مديرة الإدارة سعاد السهلي ومراقبة الإدارة أنفال الكندري، وقد تم إعداد هذه السلسلة ضمن مبادرة الادارة في الخطة الإستراتيجية للأمانة لتعزيز ثقافة التخطيط الاستراتيجي في المؤسسة ونشرها بين موظفيها.