محمد راتب

أكد منسق اللجنة التأسيسية للاتحاد الدولي للقطاع الخاص المستشار سالم عبدالهادي العجمي أنه يجري التنسيق بشأن دعم الكويت للحصول على منصب رئيس الاتحاد الدولي للقطاع الخاص في المؤتمر التأسيسي المزمع إطلاقه، وذلك من خلال العديد من الجولات التي نقوم بها والخاصة بهذا الشأن.

جاء ذلك خلال زيارته لجمهورية مصر العربية ولقائه نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عبدالمنعم الجمل حيث بحث معه الجوانب المشتركة وكيفية دعم الاتحاد الدولي للقطاع الخاص وتعزيز الشراكات النقابية وتطويرها لما فيه مصلحة العمالة في مختلف الدول التي ستنضوي تحت لواء الاتحاد الدولي.

وأشار إلى أن الكويت قادرة على إدارة الاتحاد الدولي باقتدار حيث تمتلك الخبرات الكافية لذلك بالتنسيق مع شركائها والأعضاء وستقوم بتقديم رؤية جامعة لتطوير الأعمال وتوحيد المواقف والدفاع عن حقوق العاملين في القطاع الخاص وتوفير الأمان الوظيفي لهم.