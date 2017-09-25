بحثت اللجنة الوطنية لأمن وتسهيلات الطيران الكويتية في اجتماعها الأول أمس الأحد برئاسة رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود التعديلات اللازمة على البرنامج الوطني لأمن الطيران تماشيا مع القانون الدولي والمتطلبات المحلية والدولية.

وقال رئيس المكتب الفني في (الإدارة العامة للطيران) م.سعود المحروس لـ «كونا» عقب الاجتماع ان اللجنة ناقشت التوصيات والمقاييس والإجراءات المنصوص عليها في البرنامج الوطني لأمن الطيران وفق القوانين الدولية للطيران المدني الدولي «الايكاو».

وأضاف المحروس ان اللجنة معنية بمهمة الإشراف العام في الكويت لتحديد السياسات التي تتعلق بشؤون أمن الطيران دوليا ومحليا عبر اصدار التوجيهات ذات الصلة لجميع الجهات الحكومية والعاملة في قطاع الطيران المعنية بأمن المطار داخل البلاد.

وذكر ان اللجنة تختص باعتماد التوصيات والاقتراحات والدراسات والتقييمات المقدمة لها من خلال اللجنة الفنية التنفيذية المنبثقة لتضمينها في البرنامج الوطني لأمن الطيران حسب الدواعي والتهديدات والمتطلبات الأمنية.