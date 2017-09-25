عبدالهادي العجمي

أكد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) المستشار عبدالرحمن النمش أن لجان فحص الإقرارات في الهيئة هي الجهة الوحيدة التي لديها صلاحية الاطلاع على إقرارات الذمة المالية.

وأضاف النمش في تصريح صحافي عقب اجتماع مجلس أمناء الهيئة أن المجلس ناقش ما أثير من أخبار في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي عن تلقي وحفظ وفحص إقرارات الذمة المالية.

وأوضح أن المجلس أعرب عن أسفه لما أثير من أخبار وشائعات فيما يخص إجراءات الهيئة بشأن حفظ وتأمين الإقرارات والتعامل معها أو فيما يخص علاقة احد موظفي الهيئة السابقين بمنظومة عمل وحفظ الإقرارات.

وذكر أن مجلس الأمناء استنكر انسياق البعض وراء الشائعات والأخبار الخاطئة دون تثبت منها، مبينا انه قام ورؤساء اللجان من أعضاء مجلس أمناء الهيئة بمعاينة إقرارات الذمة المالية والتأكد من سلامة حفظها في الغرفة المعدة لهذا الغرض.

وأفاد النمش بأنه تم التأكد من مطابقة أعدادها لما هو مرصود بسجلات الهيئة من أرقام وبيانات والاطمئنان بعدم تدخل أي شخص غير مصرح له في دائرة إجراءات حفظ إقرارات الذمة المالية.

وأكد أن كل إجراءات التعامل مع الإقرارات «إجراءات ورقية غير مرتبطة بالأنظمة الآلية والإلكترونية في الهيئة»، لافتا الى متابعة أعضاء مجلس الأمناء عن كثب وبشكل منتظم لأعمال الهيئة ويتلقون تقارير دورية عنها.

وبين «أن ما يثار حول أخبار الهيئة وإثارة الشائعات حولها إنما يهدف فقط إلى زعزعة استقرارها والتأثير على دورها» لافتا إلى ان الهيئة ماضية في طريقها نحو تحقيق أهدافها كافة.

من جهة أخرى، ذكرت الهيئة نها ستنظم ندوة توعوية في مقرها غدا الثلاثاء بعنوان «آليات الحوكمة ودورها في الحد من الفساد» بالتعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية.