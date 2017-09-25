مريم بندق

ستدور عجلة لجنة إعادة الجناسي مجددا بما يبشر بإعادة بعض الجناسي وفق القانون.

في هذا السياق، علمت «الأنباء» انه بعد عودة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى أرض الوطن، ستلتئم لجنة إعادة الجناسي مجددا برئاسة رئيس اللجنة المستشار في الديوان الأميري علي الراشد ـ الذي عاد مؤخرا من إجازته السنوية ـ لاستكمال بحث بقية الطلبات المقدمة للجنة، واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها، ومن ثم رفعها لمجلس الوزراء، لإصدار ما يراه مناسبا من مشاريع مراسيم إعادة الجناسي.

وكان مجلس الوزراء قد اعتمد مشاريع مراسيم إعادة الجناسي لـ 8 عائلات في 23 مايو الماضي تأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره في 19 من الشهر ذاته.

وبناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في إعطاء القضية الإسكانية أولوية ضمن مجموعة من الأولويات الحكومية، أكدت مصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان التقرير المطلوب من المؤسسة العامة للرعاية السكنية حول الخطوات المنجزة لتأمين موقع جنوب مدينة المطلاع الإسكاني والتأكد من خلو الأعماق من الذخائر والأجسام الغريبة سيكون له الأولوية على طاولة مجلس الوزراء.

وأكدت المصادر ان مجلس الوزراء يولي القضية الإسكانية أولوية بهدف الإسراع في تنفيذ الخطط الزمنية الموضوعة لكل مشروع ومعالجة أي عراقيل قد تؤخر التنفيذ حسب وعود الحكومة للمواطنين.

وكان مجلس الوزراء قد كلف «السكنية» التنسيق مع وزارة الدفاع للاستعانة بشركة متخصصة لتنفيذ ذلك.

هذا، ويتابع المجلس تقارير وتوصيات اللجنة العليا للتركيبة السكانية التي ترأسها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح والمشكلة من 10 فرق عمل تضم ممثلي جميع الجهات المختصة، والتي تهدف لمعالجة التركيبة السكانية ورفع نسبة الكويتيين الى غير الكويتيين.