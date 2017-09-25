عادل الشنان

أكد رئيس جمعية أصدقاء النخلة د.عادل دشتي مشاركته في اجتماع برنامج الأمم المتحدة البيئي والذي سيبدأ في العاصمة الأردنية عمان يوم الاثنين المقبل ولمدة يومين مع عدد من المجموعات الرئيسية واصحاب المصلحة في البيئة لدول غرب آسيا بهدف عقد اجتماع تشاوري لمناقشة العديد من القضايا البيئية ذات الاهتمام المشترك.

وقال دشتي ان دعوة برنامج الأمم المتحدة البيئي لمشاركة جمعية أصدقاء النخلة في هذا الملتقى البيئي المهم هي فرصة لإيصال صوت ورسالة جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني الكويتية المهتمة والمتخصصة في البيئة لأعلى محفل دولي بيئي حيث ان هناك العديد من الجهود البيئية الرائعة التي يقوم بها الناشطون البيئيون الكويتيون جنبا الى جنب مؤسسات المجتمع المدني للمحافظة على البيئة في الكويت وسنسعى الى تسليط الأضواء عليها في هذا الاجتماع.

وأضاف دشتي ان جدول أعمال الاجتماع سيشمل أيضا استعراض عدد من التقارير البيئية الخاصة بالمنطقة العربية ودور المنظمات الأهلية وغير الحكومية في التحديات البيئية التي تواجهها المنطقة وستكون هناك مداخلات لوفد جمعية أصدقاء النخلة في هذا المحفل الدولي لعرض مرئيات الجمعية فيما يتعلق بالوضع البيئي في الكويت مع عرض تجربة جمعية اصدقاء النخلة وفعالياتها وما قدمته على المستوى البيئي خلال السنتين الماضيتين ليطرح امام المهتمين من دول غرب آسيا.

وأكد دشتي ضرورة الاستفادة من خبرات وتجارب مختلف الدول المشاركة في برنامج الأمم المتحدة البيئي ومحاولة نقل البرامج والتجارب البيئية المفيدة للكويت، ومؤكدا في الوقت نفسه على الدور الريادي للكويت في مجال البيئة حيث ان اول اتفاقية للتعاون والعمل على حماية البيئة البحرية من التلوث في المنطقة اقرت في الكويت بتاريخ 1978/4/24.

وختم دشتي تصريحه بالإعلان عن انتهاء جمعية أصدقاء النخلة من وضع خطة العمل لعام 2018 والتي ستشمل العديد من الفعاليات والأنشطة البيئية المتميزة والتي سيتم الإعلان عنها تباعا.