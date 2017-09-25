ليلى الشافعى

أعلن مدير إدارة الموارد المالية والإعلام في جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية م.جمال النوري المشرف العام على الرحلة عن انطلاق حملة دعم مخيم الأمل الطبي في قيرغيزيا بالتعاون مع فريق الأمل الطبي الجراحي الكويتي وبالتنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة بإدارة الجمعيات والمبرات الخيرية حيث يقيم فريق الأمل الطبي بالتعاون مع جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية «مخيما للجراحة في جمهورية قيرغيزيا».

وأضاف النوري في تصريح للصحافيين قبل مغادرته مطار الكويت الدولي أثناء انطلاق الفريق أن هذه الحملة تأتي استكمالا لسلسلة البرامج الطبية السنوية المتميزة التي تقوم بها جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية لعلاج الفقراء والمحتاجين في أفريقيا وآسيا.

وختم النوري بأن هذه الرحلة تنطلق بعد تنظيم وترتيب وبفريق مكون من 32 فردا بأفضل الخبرات العلمية ينطلق فريق الأمل الجراحي الكويتي بالتعاون مع جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية الى (جمهورية قيرغيزيا) كشعاع امل جديد لإخوة لنا في الإنسانية ليزيل الألم ويبعث الأمل نسألكم الدعاء.

‎ودعا النوري الاخوة المحسنين والأخوات المحسنات لدعم هذه الرحلة الطبية ولتخصيص زكاتهم وصدقاتهم وذلك عبر زيارة مقر جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية في منطقة القادسية أو عبر الخط الساخن للجمعية (96666698) او (1802444) حيث ان لدى الجمعية خدمة «المندوب السريع» للوصول للاخوة المتبرعين أثناء اتصالهم في جميع مناطق الكويت، أو عبر التبرع بالموقع الالكتروني (alnouri.org).

‎من جانبه، أوضح د.هشام أبورزق استشاري جراحة التجميل والحروق ورئيس فريق الأمل الطبي الجراحي أن هذا المخيم الجراحي الطبي الثاني يتم تنفيذه بأيدي أطباء كويتيين استشاريين متطوعين - بالإضافة إلى هيئة تمريضية وفنية ذات مستوى عال من الكفاءة والخبرة.

وأوضح أبورزق أن الهدف الأساسي من هذا المخيم الطبي هو إجراء عمليات جراحية في مختلف التخصصات وتقديم المساعدات الطبية للمستحقين والمحتاجين والمساهمة في محاربة الفقر والمرض بتحسين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة.

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