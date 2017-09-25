أعلن مدير ادارة التأهيل والتقويم في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.ناصر العجمي أن إدارة التأهيل والتقويم وبالتعاون مع ادارة الثقافة الإسلامية وادارة التنمية الأسرية ورئيس قسم محافظة مبارك الكبير ستقام أولى دورات برنامج «من أجل مستقبل واعي غدا الثلاثاء تحت شعار «شبابنا جل اهتمامنا» والذي يتضمن دورات وورش عمل وحلقات نقاشية في جميع محافظات الكويت الست بإشراف إدارة التأهيل والتقويم وذلك استلهاما من الخطاب السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي حمل عبارة «شبابنا جل اهتمامنا» الأمر الذي دفع الإدارة لتنظيم مثل هذه الدورات لخلق جيل واع.

وقال ان البرنامج يسعى الى إعداد جيل فعال ومنتج قادر على تحمل المسؤولية واتباع الأساليب الإرشادية والتربوية بهدف تحقيق التثقيف الصحي الصحيح.

وتابع: كما يسعى البرنامج الى بيان أثر مواقع التواصل الاجتماعي في التثقيف الصحي الخاطئ المنتشر ورفع مستوى التثقيف الصحي الصحيح لدى أفراد المجتمع وكذلك العديد من الدورات لمواجهة العنف والتفكك الأسري والانحرافات السلوكية بالإضافة الى بيان خطورة الإدمان وتعزيز القيم والمبادئ الإسلامية.

وأوضح أن فريق العمل من ادارة التأهيل والتقويم وبالتعاون مع ادارة الثقافة الإسلامية وادارة التنمية الأسرية والقائمين على تنظيم ورش العمل والدورات اختار مجموعة من المحاضرين من كبار المختصين سواء كانوا من وزارة الصحة أو وزارة التربية أو جامعة الكويت أو مكتب الإنماء الاجتماعي التابع الى مجلس الوزراء، ناهيك عن عدد من المحاضرين من حملة الماجستير والدكتوراه.