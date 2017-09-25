ليلى الشافعي

أعلنت مديرة شؤون القرآن بمبرة المتميزين لخدمة القرآن الكريم بدرية المسعود عن استقبال حلقات المبرة الراغبات في الالتحاق بمناهجها مع بداية الموسم الدراسي الجديد، مؤكدة أن الخبرة التي اكتسبتها المبرة عبر سنوات العمل الماضية جعلتها قبلة للحافظات داخل الكويت.

وأضافت المسعود في تصريح صحافي أن المبرة دأبت على رعاية المشاريع الثقافية التي تستهدف دعم القرآن الكريم وعلومه ومن يرغبون في الحصول على برنامج مكثف ومتقن.

وقالت ان المبرة تستقبل الحافظات عبر خمسة مراكز رئيسية هي مركز عبدالله العتيبي بمسجد عبدالله العتيبي بمبارك الكبير ومركز آيات بمسجد الشايع جنوب السرة وتحديدا منطقة الزهراء، فيما يتم استقبال الحافظات في مركز الرياحين بمسجد المشاري بمنطقة اليرموك مع استمرار مركز العثمان بمسجد العثمان بمنطقة الخالدية في استقبال الحافظات فيما يقام مركز الحساوي بمسجد الوزان بحولي.

وأوضحت المسعود أن النشاط يشمل تصحيح التلاوة وحفظ القرآن الكريم بالسند، بالإضافة لدروس التجويد وذلك ضمن عدد من الأنشطة والفعاليات الأخرى التي من شأنها دعم المنهج الثقافي وتسهيل عملية التعلم لدى الحفاظات.

واكدت اهتمام إدارة المبرة بالمتابعة والتقييم المستمر للقائمين على المشروع من المحفظات المتقنات والطاقم الإداري وذلك لضمان جودة الأداء والحفاظ على ما تقدمه المبرة من خدمات لدعم حافظات القرآن الكريم ونشر علومه بين جمهور الكويت، مضيفة أن الحلقات مفتوحة لجميع المواطنين والمقيمين في الكويت.