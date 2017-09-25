أكد مرشح الكويت لمنصب المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) الدكتور سعود الحربي أمس الأحد قدرة الدول العربية على توحيد الرؤية العربية من خلال الثقافة بعيدا عن أي مؤثرات سلبية.

وقال الحربي في تصريح لـ «كونا» إن رؤيته لإدارة المنظمة تركز على ضرورة تفعيل عملها وتعزيز دورها في حماية الثقافة والهوية العربية وتعزيز واقع لغتنا العربية في ظل التحديات الموجودة.

وأشار إلى انه زار وزير الثقافة اللبناني غطاس خوري وبحث معه التحديات الثقافية التي تواجه الدول العربية كما عرض امامه رؤيته لإدارة «ألكسو» في حال فوزه بمنصب مدير المنظمة.

واعتبر الحربي ان لبنان يشكل قبلة الثقافة في المشرق العربي، لافتا إلى دور الأدباء اللبنانيين في إثراء الثقافة العربية عبر القواميس والمجلات والأبحاث، بالإضافة إلى ما شكله أدب المهجر اللبناني من رافد خصب للثقافة العربية.

وشدد على عمق العلاقة التاريخية والحضارية والثقافية التي تجمع الكويت ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي.