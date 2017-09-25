فرج ناصر

أعلن الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال م.أحمد الحصان عزم الوزارة افتتاح خمسة مشروعات مهمة للطرق خلال عام 2018.

وقال الحصان في تصريح صحافي أمس إن مشروعات الطرق المزمع افتتاحها العام المقبل هي جسر الشيخ جابر الأحمد بوصلتيه الصبية والدوحة ومشروعا تطوير طريق الجهراء و«جمال عبدالناصر» والجزء الغربي من طريق «جمال عبدالناصر» والطرق لخدمة مدينة «جابر الأحمد».

وأضاف أن الافتتاحات المشار إليها من شأنها إحداث نقلة نوعية في تطوير وتحديث منظومة الطرق على مستوى البلاد والمساهمة في التخفيف من حدة أزمة المرور وتسيير حركته في العديد من المناطق والمدن السكنية الجديدة.

وأوضح أن تلك المشروعات ستساهم كذلك في رفع كفاءة الطرق والحد من الحوادث المرورية من خلال توفير معايير الأمان والسلامة وفقا للمواصفات العالمية.

وذكر أن اهتمام «الأشغال» بكل المشاريع التي تنفذها لاسيما مشاريع هندسة الطرق تنطلق من أنها ركيزة أساسية من ركائز التنمية الشاملة التي تتجه الحكومة الرشيدة لتنفيذها في كل قطاعات الدولة.

وأفاد بأن العمل جار على قدم وساق في مشاريع الطرق الأخرى مثل مشروع تطوير طريق الدائري الأول وشارع الغوص بمرحلتيه لافتا إلى المتابعة الحثيثة للمراحل التنفيذية لهذه المشاريع من خلال الزيارات الميدانية والتقارير الدورية التي ترد إلى القطاع من الجهاز التنفيذي التابع للوزارة في كل مشروع.