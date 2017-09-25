فرج ناصر

صرح رئيس فريق عمل متابعة آلية تخصيص الأراضي باستخدام نظم المعلومات الجغرافية [GIS] والوكيل المساعد المساعد لقطاع الشؤون الهندسية الصحية في وزارة الأشغال م.عبدالمحسن العنزي بأن وزارة الأشغال تعمل على رفع كفاءة موظفيها ومشاريعها باستمرار من خلال خطط مدروسة واستراتيجيات واضحة المعالم لاسيما في مجال التحويل الرقمي للمعلومات والمخططات التنفيذية للمشاريع، والتكامل مع قطاعات الدولة فيما يخص آلية تخصيص الأراضي باستخدام نظم المعلومات الجغرافية في الكويت.

وأضاف أن وزارة الأشغال حرصت من خلال تشكيل فريق عمل آلية تخصيص الأراضي واللجان السابقة له على دراسة إمكانية تطبيق نظم المعلومات الجغرافية بشكل دقيق ومدروس للاستفادة القصوى من هذا النظام لما له من أهمية بالغة في مشاريع الأشغال وتوفير الكثير من الجهد والوقت والإنذار المبكر ودعم اتخاذ القرار.

لقد قامت وزارة الأشغال بإصدار عدة قرارات من شأنها دعم نظم المعلومات الجغرافية في الوزارة، كما تم التعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية لإصدار المجلد الخاص بالوزارة «خارطة الطريق لنظم المعلومات الجغرافية» والذي من خلاله تم تحديد احتياجات الوزارة الفعلية وتحديد المواصفات والمتطلبات الفنية الواجب توافرها عند تسليم مشاريع وزارة الشغال العامة من قبل المكاتب الاستشارية والمقاولين.

هذا، وتنطلق اليوم الاثنين الورشة التثقيفية الأولى لمهندسي وزارة الأشغال بمشاركة ممثلي القطاعات المعنية للتعرف على الدور الذي قامت به الوزارة من خطوات متقدمة في مجال نظم المعلومات الجغرافية وكيفية إدراج تلك المواصفات بعقود مشاريع الوزارة المزمع طرحها وكذلك التأكد من قيام الأطراف المتعاقدة مع الوزارة بتقديم متطلبات المواصفات المشار إليها وإدراجها بمستندات العقود (المواصفات الخاصة، الشروط المرجعية) والاتفاقيات الاستشارية الخاصة بالقطاعات المعنية ومدى التزام المقاول بتقديم المخططات التنفيذية والمخططات النهائية طبقا لذلك، على أن تعقبها ورش تثقيفية دورية ودورات تخصيصة من شأنها أن تعمل على رفع كفاءة العاملين في مجال نظم المعلومات الجغرافية.