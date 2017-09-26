الجسار: تشكيل لجنة لمعرفة أسباب تسرب المياه وسقوط الديكورات وأخلينا المبنى حفاظاً على سلامة الجميع

مريم بندق - فرج ناصر - عادل الشنان

سارع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بتفقد ديوان الخدمة المدنية صباح أمس بعد تعرض مبنى الديوان إلى سقوط بعض أسقف الديكور الجبس لتسرب مياه أحد أنابيب الإطفاء بعد تعرضها للكسر للاطمئنان على الموظفين والاطلاع مباشرة على أوضاع المبنى من المختصين من رجال الإطفاء ومهندسي وزارة الأشغال قبل إصدار أي تعليمات بدوام الموظفين حفاظا على الأرواح.

هذا، واستمر الشيخ محمد العبدالله على مدار الساعة أمس في المتابعة والإشراف على فرق العمل التي شكلت من الجهات المختصة حتى تم إصلاح العطل الطارئ.

وفي ساعة متأخرة من مساء أمس، قال الوكيل المساعد للشؤون الإدارية في ديوان الخدمة المدنية بدر الحمد في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن دوام الموظفين في ديوان الخدمة المدنية اليوم سيكون رسميا مطمئنا الجميع على أنه لا خوف على الإطلاق، مشيرا إلى أنه سيتم استقبال المراجعين كالمعتاد.

هذا، وعلمت «الأنباء» أنه تم إصلاح الخلل وأثبتت التقارير التي قدمتها الجهات المختصة كالإطفاء والأشغال أن أساسات المبنى سليمة وأنه لا خوف من دوام الموظفين.

وقالت المصادر إن وزارة الأشغال سبق لها أن قامت في العام 2014 بعمل إصلاحات للمبنى لتلافي بعض الملاحظات التي ظهرت بعد تسلمه.

وأوضحت المصادر أنه واحترازا تم الطلب من الموظفات مغادرة المبنى لخوفهن، وأعقب ذلك مغادرة الموظفين، بينما بقي رئيس الديوان احمد الجسار، ووكيل الديوان محمد الرومي، والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بدر الحمد في مكاتبهم لمتابعة الجهات التي استمرت في فحص مبنى الديوان.

بدوره أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار أن جميع موظفي الديوان والمراجعين بخير في حين تم إخلاء المبنى حفاظا على سلامتهم.

وقال الجسار إن مبنى الديوان شهد أمس الاثنين تسربا للمياه من أحد أنابيب الخدمات مما أدى إلى سقوط بعض الديكورات في الممرات وانه تم عمل اللازم والسيطرة على الوضع مؤكدا عدم وجود أي إصابات.

ولفت الجسار إلى أن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله تواجد في مبنى الديوان لتفقد الوضع والاطمئنان على سلامة الجميع.

وأوضح أن التسرب أدى إلى سقوط بعض أسقف الممرات والسقف الذي يربط بين طرفي المبنى في الدور السابع وتم اتخاذ اللازم، مشيرا إلى أن تسرب المياه الى السقف المصنوع من الجبس وتشبعه تسبب في تخزين كميات كبيرة من المياه أدت الى انهيار السقف على الممر الذي أسفله مباشرة والذي يعتبر الجسر الرابط بين طرفي مبنى الديوان وقد كان ذلك قرابة الساعة التاسعة صباحا.

وأشار الجسار إلى أنه تم تشكيل لجنة لمعرفة الأسباب الفنية لسقوط تلك الديكورات وإمكانية منع تكرار وقوع مثل هذه الحوادث.

واكد الجسار عدم وقوع أي إصابات والسيطرة التامة على التسريب الذي طال انابيب خدمات المياه، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيان أسباب الواقعة وأيضا طرق وسبل إصلاحها بأسرع وقت ممكن وأنه سيتم معاودة العمل في المبنى فور انتهاء وزارة الأشغال وإدارة التحقيقات التابعة للإدارة العامة للإطفاء من عملهم مباشرة.

من جهته، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الأشغال م. عبدالمحسن العنزي بأن الوزارة تلقت اتصالا من قبل ديوان الخدمة المدنية بوجود مشكلة انهيار سقف زائف من الجبس بأحد الممرات، وتم إرسال فريق من قبل الوزارة لتقديم المساعدة المطلوبة فنيا والوقوف على الأسباب، علما بأن المبنى قد تم تسليمه واستغلاله من قبل الجهة المستفيدة منذ ما يقارب 11 عاما.

أما الإدارة العامة للاطفاء فقد أعلنت عن إن إخلاء مبنى الديوان من الموظفين جاء احترازيا إثر انهيار بسيط في جزء من ديكور المبنى.

وأفادت الإدارة في بيان صحافي بأن انهيار ذلك الجزء من الديكور عائد إلى انفجار في مواسير المياه المستخدمة لمرشات مكافحة الحريق، مؤكدة عدم وقوع إي إصابات جراء ذلك.