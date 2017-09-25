حنان عبد المعبود

أعلن مدير منطقة الفروانية الصحية، د. حمود الزعبي، عن قرب إدخال النظام الإلكتروني للصيدلية الإلكترونية، مبينا أن هناك توجه للعمل على إنشائها عبر تجارب حالية في الصيدلية المركزية وبعض الأقسام للبت بها.

ولفت في تصريح على هامش الاحتفال بيوم الصيدلي العالمي ،الذي أقامه مكتب الخدمات الصيدلانية لمنطقة الفروانية الصحية، بمشاركة قسم الصيدلية بمستشفى الفروانية، إلى مشاركة العديد من الأقسام والإدارات منها إدارة التفتيش والرقابة الدوائية وعدد من الشركات إضافة إلى المنظمين من مكتب الخدمات الصيدلانية بالمستشفى.

وعن تخفيف الازدحام على العيادات اكد أن أعداد المراجعين معقول، مشيرا إلى أن هناك تنسيق يجري مع الرعاية الصحية الأولية لترتيب الأمور والتأكد من الحالات التي يتم تحويلها إلى المستشفى، واحتياج المراكز حسب السكان بكل منطقة وإعداد بروتوكول بين الرعاية والمستشفى للحالات التي تحتاج الدخول إلى المستشفى.

وقدم المعرض المصاحب للاحتفال خدمات توعوية عن الأدوية المزيفة وكيفية معرفتها وكيفية تجنب شرائها من مصادر غير موثوقة، وكذلك التوعية عن الأمراض المزمنة وتعاطي الأدوية الخاصة بها من ضغط وسكري وغيرهما.