أعلنت جمعية المحامين الكويتية استضافتها المؤتمر العام لاتحاد المحامين العرب تحت عنوان (المصالحة والمصارحة العربية ببلد خال من الارهاب) تحت رعاية سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في الفترة من 7 الى 9 أكتوبر المقبل.



وقال رئيس الجمعية المحامي ناصر الكريوين في مؤتمر صحفي اليوم ان استضافة المؤتمر جاءت عقب انقطاع دام 35 عاما مشيرا الى ان المؤتمر سيتخلله أعمال المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب في دورته الحالية التي تترأسها الجمعية.



وأضاف ان المؤتمر هذا العام يأتي تزامنا مع أحداث اقليمية وعالمية مهمة اذ يعد فرصة لوضع توصيات بمثابة رؤية للدول العربية لافتا الى ان الجمعية حرصت على عقد الدورة الحالية للاتحاد في الكويت لوضع التوصيات الخاصة وبلورة رؤية لعمل المحامين والتشريعات الموحدة.



وأفاد الكريوين ان اعمال المؤتمر تتضمن المصادقة على عضوية جمعية المحامين والحقوقيين الاماراتية إلحاقا بطلب الاشقاء في سلطنة عمان الذين تمت المصادقة على عضويتهم بالدورة السابقة.



وأشار الى ان المؤتمر سيناقش عدة موضوعات عبر حلقات متعددة يشارك فيها مجموعة من المختصين وممثلين من جهات مختلفة مبينا انه سيتم طرح ما انتهت اليه تلك الحلقات لوضع التوصيات اللازمة التي تساهم في مكافحة الارهاب.



وذكر ان المؤتمر تشارك فيه 19 دولة سيضم منظمات حقوقية وقانونية ومحامين دوليين من فرنسا والاتحاد الافريقي والاتحاد الخليجي واتحاد المحامين الاوروبي واتحاد المحامين الخليجيين بصفة المراقب.



وتقدم الكريوين بالشكر الى الرعاة الرسميين للمؤتمر وهم غرفة تجارة وصناعة الكويت والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ووزارة التجارة والصناعة والمصارف المالية وبعض الشركات الخاصة بعمل المهنة.



