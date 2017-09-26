أكد مدير عام لجنة التعريف بالإسلام فريد العوضي، أن مشروع نشر علوم وترجمات القرآن الكريم الذي تقوم عليه لجنة الدعوة الإلكترونية التابعة لجمعية النجاة الخيرية، في سبيل اتاحة كلمات الله تعالى البينات لكل أحد قام برفع ترجمات معاني القرآن الكريم كاملا لأكثر من 40 لغة عالمية بين غربية وأسيوية وافريقية، وكذلك عدد كبير من التلاوات والقراءات العربية يصل إلى 117 تلاوة وقراءة وترجمة على موقع ساوند كلاود (Soundcloud.com)، حيث أشارت الإحصائيات الى أن مستخدمي موقع الساوند كلاود قاموا بتنزيل أكثر من 10 آلاف ملف صوتي خاص بالمشروع منذ بداية العام 2017 م وحتى الآن.

وأضاف العوضي أن مجموع المستخدمين الذين قاموا بالاستماع لهذه الملفات من خلال موقع الساوند كلاود فقط تعدى الـ 450 ألف مستمع للقرآن الكريم من حوالي 210 دول حول العالم وبمختلف اللغات الأربعين التي رفعتها اللجنة، مما يعد نجاحا كبيرا للمشروع وتأكيدا على رؤية اللجنة التي تهتم بنشر إنتاجات اللجنة على مختلف مواقع المرئيات والصوتيات، والذي حظي باهتمام شديد من رواد هذا الموقع.

وبيّن العوضي أن جميع هذه الأرقام هي بركة وفتح من الله تعالى الذي يسر الذكر للاستماع والتلاوة وما نحن بلجنة الدعوة الإلكترونية إلا وسائل استعملها الله تعالى لتيسير القرآن الكريم وفضل الاستماع إليه، وأن جميع هذه الحسنات المتصاعدة ليل نهار هي في ميزان كل من ساهم في دعم وكفالة هذا المشروع الرائد المتفرد الذي يخطو خطوات نوعية نحو التميز والإبداع، مؤكدا أن اللجنة مازالت في حاجة ماسة للمزيد من الدعم والمساندة من قبل المتبرعين والمحسنين على الأرقام 1800082 أو 97288044.