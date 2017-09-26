أسامة أبو السعود

قال أمين سر نقابة العاملين في شركة نفط الكويت د. عادل الفضل ان تطبيق نظام جديد خاص بالإجازات المرضية بطريقة تعسفية سيؤدي إلى خلل في العمل، وسيتسبب في بروز حالة احتقان جديدة بالقطاع النفطي.

ولفت الفضل في تصريح صحافي إلى أن نظام الإجازات المرضية الجديد الذي تسعى المؤسسة إلى تطبيقه سيضر بالعمال بشكل رئيسي ويفتح الباب أمام تطبيق جزاءات جزافية على العمال وهو ما يعني بداية احتقان جديد داخل القطاع النفطي وخاصــة عمـــال شركة نفـــط الكويت.

ودعا إلى ضرورة التزام مؤسسة البترول باللوائح المنظمة للإجازات المرضية السارية حاليا والتي تمنح بموافقة وزارة الصحة وهي المعنية بإعطاء الإجازات المرضية دون أي سلطة من وزارات أو هيئات الدولة المختلفة لأنها تتعلق بحالة الموظف الصحية أولا وأخيرا.

وختم الفضل بالتأكيد على أن نقابة نفط الكويت تبدي حرصها الشديد دائما على مصلحة العمل والانضباط ودفع العمال لتحقيق المزيد من الإنتاج لصالح تقدم الشركة وهو ما يصـــب في خدمـــة وطننـــا الحبيـــب ولكنها لن تسمـــح أبدا بأي تعســـف ضـــد العمـــال وستتصــدى لذلـــك بكــل الوسائل النقابية والقانونيــــة المشروعـــة.